10 июля 2025, 11:10

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Юрий Стоянов продолжает активно сниматься в кино, экспериментируя с различными ролями. Что известно о его творческих планах, личной жизни и политических взглядах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Наполовину болгарин Нарушение государственной границы СВО Шоу «Городок» Личная жизнь Стоянов сейчас

Наполовину болгарин

Фото: iStock/Multipedia



Нарушение государственной границы

Фото: iStock/possum1961



СВО

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил Стоянов в интервью.

Фото: iStock/Anna_Anikina



Шоу «Городок»

«Каждый раз, когда я говорю: "Пожалуйста, не смотрите", — это становится сигналом для многих, чтобы обязательно заглянуть. Может быть, стоит сказать: "Обязательно смотрите", и тогда сработает обратный эффект», — отметил он.

«Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того, как это надо было сделать. В тот момент, когда ты входишь в кадр, это уже профессия, это просто еще одна роль», — сказал Стоянов, добавив, что женские образы стали для него просто еще одним испытанием в его профессиональной деятельности.

«Дорогой друг! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. За все. Ты был удивительно поСтоянен в своем отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры). Не было и не будет партнера круче тебя, не было и не будет друга надежнее, чем ты. Ты всегда рядом со мной. За любую мою актерскую удачу — тебе спасибо. За любую неудачу — прости, что подвел! Эти 12 лет — они не без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни!» — написал артист.

Юрий Стоянов и Илья Олейников (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)



Личная жизнь

«Я поступил как негодяй и подлец, оставив жену с двумя маленькими детьми. Как бы я ни оправдывался, это всего лишь разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», — откровенно делился актер в программе «Светская хроника».

Стоянов сейчас