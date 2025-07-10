Украинские корни, нарушение государственной границы, отношение к СВО и неприязнь к шоу «Городок»: Юрию Стоянову исполнилось 68 лет
Народный артист России Юрий Стоянов продолжает активно сниматься в кино, экспериментируя с различными ролями. Что известно о его творческих планах, личной жизни и политических взглядах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Наполовину болгаринЮрий Стоянов появился на свет 10 июля 1957 года в Одессе, однако сам утверждает, что у него нет украинских корней. Его мать, преподавательница украинского языка, была русской, а отец, гинеколог по профессии, имел болгарское происхождение. Таким образом, актер говорит, что он «наполовину болгарин, наполовину русский».
Нарушение государственной границыВ феврале 2018 года Стоянов оказался в центре внимания, попав в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его внесли в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, что произошло в результате его участия в съемках фильма «Неуловимые» на полуострове в 2017 году.
СВОКогда речь заходит о специальной военной операции, Стоянов предпочитает оставаться нейтральным. Он объясняет свою позицию нежеланием делать громкие политические заявления.
«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил Стоянов в интервью.
Стоянов сталкивается с множеством негативных реакций и обвинений в трусости, особенно со стороны жителей Одессы.
Шоу «Городок»В марте Юрий Стоянов откровенно поделился своими впечатлениями о первых выпусках культового шоу «Городок». Актер признался, что не испытывает любви к этим сериям и часто просит зрителей не смотреть их. Однако, как показывает практика, такие просьбы лишь подстегивают интерес.
«Каждый раз, когда я говорю: "Пожалуйста, не смотрите", — это становится сигналом для многих, чтобы обязательно заглянуть. Может быть, стоит сказать: "Обязательно смотрите", и тогда сработает обратный эффект», — отметил он.
Стоянов также рассказал о своем опыте исполнения женских ролей в шоу, которое стало знаковым благодаря его дуэту с Ильей Олейниковым, носившим усы. По его словам, ему было неловко перевоплощаться в женские образы.
«Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того, как это надо было сделать. В тот момент, когда ты входишь в кадр, это уже профессия, это просто еще одна роль», — сказал Стоянов, добавив, что женские образы стали для него просто еще одним испытанием в его профессиональной деятельности.
Актер с большой теплотой вспоминает своего коллегу по «Городку» и испытывает тоску по нему. В июле Стоянов написал трогательный пост в память об Олейникове, который ушел из жизни в 2012 году.
«Дорогой друг! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. За все. Ты был удивительно поСтоянен в своем отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры). Не было и не будет партнера круче тебя, не было и не будет друга надежнее, чем ты. Ты всегда рядом со мной. За любую мою актерскую удачу — тебе спасибо. За любую неудачу — прости, что подвел! Эти 12 лет — они не без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни!» — написал артист.
Личная жизньЛичная жизнь Юрия Стоянова полна непростых решений. Его первым браком стала связь с искусствоведом Ольгой Синельченко, с которой он прожил с 1978 по 1983 год. В этом союзе на свет появились два сына — Николай и Алексей. Однако, как признался сам Стоянов, брак распался из-за его увлечения другой женщиной.
«Я поступил как негодяй и подлец, оставив жену с двумя маленькими детьми. Как бы я ни оправдывался, это всего лишь разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», — откровенно делился актер в программе «Светская хроника».
Стоянов отметил, что Ольга сейчас живет во Франции и не поддерживает с ним связь. Более того, его сыновья также не общаются с отцом и взяли фамилию своего отчима, став Хлоповыми. Второй брак актера с Мариной Венской продлился с 1983 по 1995 год, однако детей в этом союзе не родилось. Сегодня Юрий Стоянов женат на Елене, с которой у него родилась дочь Екатерина.
Стоянов сейчасЮрий Стоянов продолжает активно работать в кино и театре. На экраны вышли фильмы «Игры» и «Культурная комедия», а также находятся в производстве четыре ленты с его участием. Кроме того, актер играет в антрепризной постановке «Спасти рядового Гамлета».
*Признан экстремистским и запрещен в РФ