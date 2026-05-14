Уничтожение тайного пункта управления дронами ВСУ и массированная атака беспилотников: последние новости СВО на 14 мая
Вооружённые силы РФ продолжают серию ударов по позициям и инфраструктуре ВСУ сразу на нескольких направлениях спецоперации. Под огневое поражение попали укрепрайоны, техника, склады, пункты управления беспилотниками и живая сила украинских формирований. Одновременно российские средства ПВО отражали массированную атаку беспилотников над регионами страны. Подробности — в материале «Радио 1».
Удары по позициям ВСУ в Сумской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются вперёд, вытесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
Артиллерийские подразделения активно применяют буксируемую и самоходную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожаются замаскированные огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.
Один из расчетов РСЗО «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады получил координаты после работы разведывательного дрона, обнаружившего скопление живой силы и техники противника в Сумской области. После команды «К бою!» установка оперативно заняла позицию, а наведение заняло считанные минуты.
По выявленному квадрату был нанесён удар осколочно-фугасными реактивными снарядами. В результате российские военные нанесли серьёзный урон подразделениям ВСУ, нарушив управление силами противника. Кадры объективного контроля с беспилотников подтвердили уничтожение всех целей.
После выполнения задачи расчёты немедленно покинули позиции и замаскировали технику так, чтобы её невозможно было обнаружить с воздуха ни днём, ни ночью. Координация действий осуществляется через закрытые каналы связи и штатные системы обмена информацией, что позволяет быстро принимать решения непосредственно в ходе боевой работы.
Уничтожение тайного пункта управления дронами
В Запорожской области российская воздушная разведка выявила скрытый пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Разведывательный расчет БПЛА самолетного типа обнаружил позиции украинских операторов в лесном массиве, где противник оборудовал замаскированное укрытие и организовал подвоз ударных дронов вместе с боекомплектом.
Координаты были незамедлительно переданы артиллеристам. Расчеты БМ-21 «Град» оперативно заняли огневые позиции и нанесли удар по указанному квадрату. В результате точного залпа были полностью уничтожены укрытия, аппаратура управления беспилотниками и весь доставленный боекомплект.
После удара ВСУ лишились возможности использовать ударные дроны и вести воздушную разведку на этом участке линии боевого соприкосновения.
Разрушение фортификационных сооружений
Разведчики группировки «Восток» в ходе воздушной разведки обнаружили замаскированные опорные пункты украинских формирований в Запорожской области. Противник разместил долговременные огневые точки и укрытия в лесополосах, пытаясь усилить оборону.
Полученные координаты были переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30. Артиллеристы нанесли серию точных ударов осколочно-фугасными снарядами, а корректировка огня велась в режиме реального времени при помощи беспилотной авиации.
В результате удара укрепления и фортификационные сооружения были разрушены, а находившаяся на позициях живая сила ВСУ ликвидирована. По данным российских военных, уничтожение опорных пунктов серьёзно ослабило оборонительные порядки украинских подразделений на этом направлении.
Удар Су-34 и охота «Ланцетов»
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанёс удар по скоплению украинской военной техники в зоне ответственности группировки «Запад». Удар выполнялся авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее полученным координатам.
После подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Тем временем на Славянском направлении подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжили контрбатарейную борьбу. Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» совместно с артиллерийской разведкой 2-й отдельной артиллерийской бригады выявили замаскированную позицию ВСУ и нанесли высокоточный удар.
В результате был уничтожен 122-мм артиллерийский расчёт Д-30 вместе с боекомплектом и личным составом. Огонь противника на этом участке был полностью подавлен, уточнили в Минобороны РФ.
«Мы занимаемся контрбатарейной борьбой, поэтому наши приоритетные цели – это орудия. Разведка выявляет цели, в основном воздушная разведка сейчас работает. Выявляет орудия или самоходные артиллерийские установки. Мы в постоянном дежурстве, 15 минут готовности, мы вылетаем и поражаем цель», — рассказал об основных направлениях работы оператор «Ланцета» с позывным «Скромный».
По данным российских военных, операторы БПЛА продолжают непрерывную разведку вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляя фортификационные сооружения, узлы связи, склады боеприпасов, бронетехнику и временные огневые точки ВСУ.
Удар FPV-дронов по САУ «Богдана»
Разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» обнаружил замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки «Богдана» и транспорт обеспечения украинских подразделений.
После получения координат мобильные группы операторов ударных FPV-дронов выдвинулись на мотоциклах, а затем пешком подошли к рубежу атаки для максимальной скрытности.
«Уже выдвигаемся на точку. Задача — подойти очень близко к противнику, уничтожить САУ и попутные цели, которые обнаружим. До этого отработали два пикапа — так называемые «коробочки». Сейчас у меня четвертый боевой выход. Дроны очень эффективны, главное — приноровиться и работать. Все, мы спешим, выезжаем, погнали», — рассказали перед выполнением задачи командир взвода с позывным «Бяка» и оператор БПЛА с позывным «Боксер».
Подобравшись к позициям на минимальное расстояние, операторы точными ударами FPV-дронов уничтожили САУ «Богдана», грузовой автомобиль и транспорт обеспечения. Российские военные сообщили, что находившаяся на позициях живая сила ВСУ была ликвидирована, а подвоз материальных средств на этом участке оказался сорван.
Массированный удар «Градов» и атака беспилотников
Артиллеристы 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли массированный удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на Днепропетровском направлении.
Два расчета БМ-21 «Град» одновременно вышли на позиции, выполнили пристрелочный выстрел и после корректировки нанесли удар полным пакетом реактивных снарядов по заданному квадрату. Контроль поражения целей велся разведывательными беспилотниками в режиме реального времени.
После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции. По данным военных, подобные удары ежедневно наносятся по районам сосредоточения украинских подразделений для обеспечения продвижения штурмовых групп.
Одновременно Минобороны РФ сообщило, что с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.