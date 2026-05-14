ВСУ вводили освобожденным из плена россиянам неизвестные вещества, предупреждая о смерти

14 мая 2026, 05:26

Мирошник: ВСУ предупреждают пленных РФ о смерти и кладывают им неизвестные препараты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вводят неизвестные медицинские вещества российским военнопленным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости.





По словам дипломата, несколько россиян, вернувшихся из плена после обмена, признались, что им делали странные инъекции. Какие именно медицинские препараты использовали украинские военнослужащие, пока не установлено. Сейчас по этим фактам проводится расследование.





«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», — цитирует агентство Мирошника.