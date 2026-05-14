ВСУ вводили освобожденным из плена россиянам неизвестные вещества, предупреждая о смерти
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вводят неизвестные медицинские вещества российским военнопленным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, несколько россиян, вернувшихся из плена после обмена, признались, что им делали странные инъекции. Какие именно медицинские препараты использовали украинские военнослужащие, пока не установлено. Сейчас по этим фактам проводится расследование.
«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», — цитирует агентство Мирошника.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.