FPV-дроны за неделю сожгли более 15 терминалов Starlink под Харьковом
Командир взвода БПС с позывным «Снейп» сообщил, что расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области свыше 15 антенн, узлов связи и терминалов Starlink украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, операторы после обнаружения цели проводят доразведку и наносят удар не только по оборудованию, но и по генераторам, от них питаются станции связи. Под атаку попадают и военнослужащие подразделений связи противника. Такие действия, как отметил «Снейп», снижают возможности управления и помогают точнее прогнозировать следующие шаги врага.
Командир добавил, что замаскированные узлы находят благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников. Координацию расчетов военные ведут через штатные каналы, а обстановку отслеживают в режиме реального времени.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
