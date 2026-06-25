Уничтожение здания с боевиками ВСУ, охота на расчеты БПЛА и срыв ротации украинских войск: последние новости СВО на 25 июня
Разведка с воздуха, точные удары и уничтожение ключевых объектов противника продолжаются сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения беспилотных систем и артиллерии выявляют укрепления, пункты управления, склады и технику ВСУ, нанося по ним огневое поражение. Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения читайте в материале «Радио 1».
«Торнадо-С» уничтожил здание с боевиками ВСУ
В ходе непрерывной разведки с использованием беспилотников расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили места размещения противника в подвальных помещениях зданий одного из населенных пунктов Запорожской области. После подтверждения координат и проведения дополнительной разведки по обнаруженным объектам было принято решение о нанесении удара.
Для уничтожения заглубленных укрытий были задействованы расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», применившие высокоточные боеприпасы. Координация действий реактивной артиллерии и подразделений беспилотной авиации осуществлялась с командного пункта через отечественные средства связи с использованием оптико-волоконных и спутниковых каналов.
Точные попадания привели к полному разрушению зданий вместе с подвальными помещениями. Находившаяся там живая сила противника была уничтожена. Использование высокоточных боеприпасов комплекса «Торнадо-С» позволяет артиллеристам группировки «Восток» эффективно поражать укрепленные объекты, командные пункты и резервы боевиков на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, передаёт Минобороны РФ.
Переброска резервов противника пресечена
Еще один эпизод боевой работы группировки «Восток» связан с пресечением переброски резервов противника. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил движение бронетехники и живой силы ВСУ в направлении линии боевого соприкосновения.
Получив координаты целей, операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» прямым попаданием уничтожил танк ВСУ, двигавшийся к передовым позициям. Помимо этого, ударами дронов были поражены боевые бронированные машины с военными.
Среди уничтоженной техники оказались бронеавтомобили американского производства HMMWV («Хамви») и MaxxPro, а также украинская боевая бронированная машина «Варта». В результате действий операторов БПЛА переброска резервов была сорвана еще до того, как противник смог выйти на рубеж спешивания.
«Мста-С» работает по укреплениям
Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» продолжают наносить удары по опорным пунктам и укрепленным позициям противника в буферной зоне безопасности.
Дальнобойные возможности 152-мм самоходного орудия «Мста-С» позволяют поражать цели не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу противника. Особое внимание уделяется уничтожению точек запуска беспилотников и укрепленных огневых позиций.
Благодаря бесперебойной связи между расчетами и командным пунктом информация о целях оперативно поступает артиллеристам. После получения координат очередного опорного пункта ВСУ расчет быстро занял огневую позицию и нанес точный удар. Средства объективного контроля подтвердили поражение вражеского узла обороны.
Удар по пунктам управления дронами
Во время разведки местности в Харьковской области операторы разведывательных беспилотников обнаружили пункты управления и склады БПЛА ВСУ. Координаты объектов были незамедлительно переданы на командный пункт подразделения войск беспилотных систем.
Для поражения целей специалисты группировки войск «Север» применили ударные беспилотники с оптоволоконным управлением. В результате атаки был уничтожен пункт управления БПЛА противника, а также склады с боеприпасами и беспилотниками.
Постоянная работа подразделений беспилотных систем, как отмечается, наносит противнику значительные потери в живой силе, лишает его укреплений и опорных пунктов, что создает условия для активного наступления штурмовых подразделений, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Охота на расчеты БПЛА в Константиновке
Операторы беспилотников подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки выявили и уничтожили позиции ВСУ в Константиновке, откуда осуществлялись запуск и управление дронами. По имеющимся данным, использование беспилотников остается одной из последних возможностей украинского командования доставлять материальные средства и боеприпасы боевикам, окруженным в городе.
Воздушная разведка обнаружила тщательно замаскированные точки запуска БПЛА, оборудованные как в лесополосах, так и в домах частного сектора. После уточнения координат информация была передана ударным расчетам.
Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания сбросов с коптеров и беспилотников на оптоволоконном управлении по инфраструктуре запуска БПЛА ВСУ и находившейся на позициях живой силе противника. Слаженные действия разведывательных и ударных подразделений позволили существенно снизить активность вражеских дронов и повысить безопасность российских подразделений, действующих в городе.
Точные удары по отступающим группам ВСУ
Подразделения артиллерии и расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки продолжают обеспечивать огневую поддержку наступающих штурмовых групп. Одной из задач остается недопущение выхода отдельных групп боевиков ВСУ из окружения в Константиновке.
Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили разрозненные группы украинских военных, отступавших из города. Пытаясь избежать поражения, они укрывались в жилой застройке и использовали здания как временные убежища.
После подтверждения целей и уточнения координат данные были оперативно переданы артиллерийским расчетам и операторам FPV-дронов. Получив целеуказание, подразделения распределили цели и нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям.
По итогам огневого воздействия живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия. Эффективность выполненной работы и успешное поражение целей подтвердили средства объективного контроля.