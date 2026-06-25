25 июня 2026, 08:36

Фото: iStock/Evgeny555

Разведка с воздуха, точные удары и уничтожение ключевых объектов противника продолжаются сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения беспилотных систем и артиллерии выявляют укрепления, пункты управления, склады и технику ВСУ, нанося по ним огневое поражение. Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Торнадо-С» уничтожил здание с боевиками ВСУ Переброска резервов противника пресечена «Мста-С» работает по укреплениям Удар по пунктам управления дронами Охота на расчеты БПЛА в Константиновке Точные удары по отступающим группам ВСУ

«Торнадо-С» уничтожил здание с боевиками ВСУ

Фото: iStock/RamonCast

Переброска резервов противника пресечена

«Мста-С» работает по укреплениям

Фото: iStock/Terry Papoulias

Удар по пунктам управления дронами

Охота на расчеты БПЛА в Константиновке

Фото: iStock/3DSculptor

Точные удары по отступающим группам ВСУ