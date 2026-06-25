Разведчик «Центра» сообщил об отравлении болота на подступах к Гришино
Разведчик группировки «Центр» с позывным «Гиза» заявил, что украинские военные отравили воду в болотистой местности у Гришино, где ранее скрытно прошли российские штурмовые группы. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, бойцы выбрали путь через топь, чтобы не выходить на открытый участок. Протяженность маршрута составляла около 200 метров. Командование заранее предупредило штурмовиков о глубине, поэтому они подготовились к переходу.
«Гиза» рассказал, что уже на следующий день после прохода местность стала опасной. Следом двигалось пехотное подразделение, и двое военнослужащих получили отравление и ожоги. Он отметил, что воздействие началось с ног, а затем поднялось выше, поэтому бойцам пришлось срочно возвращаться к берегу.
После этого, уточнил разведчик, прежний маршрут через болото закрыли. Несмотря на ситуацию, подразделение выполнило поставленную задачу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее пленный Дмитрий Мелешко сообщил, что в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Прибан» в Черновицкой области инструкторы во время подготовки открывали огонь возле ног мобилизованных, вынуждая их бежать быстрее.
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