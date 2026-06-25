25 июня 2026, 07:20

Фото: iStock/Nikolay Dubrovin

Разведчик группировки «Центр» с позывным «Гиза» заявил, что украинские военные отравили воду в болотистой местности у Гришино, где ранее скрытно прошли российские штурмовые группы. Об этом пишет РИА Новости.