Словакия отказалась выделять средства на военную помощь НАТО для Киева

24 июня 2026, 23:41

Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Словакия не намерена участвовать в военных поставках НАТО для Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.





Как сообщает агентство Ansa, итоговое заявление саммита Североатлантического альянса может содержать обязательство союзников ежегодно выделять около 70 миллиардов евро на военную помощь Киеву на протяжении нескольких лет. Сама встреча состоится в Анкаре 7–8 июля.



«Говорю первый раз это публично: я буду делать всё, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — подчеркнул Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.