06 марта 2026, 14:02

Александр Скляр (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Советский и российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, актер и писатель Александр Феликсович Скляр является одной из заметных фигур отечественной рок-сцены. Он известен как основатель и бессменный лидер группы «Ва-БанкЪ», а также как организатор фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать». За вклад в культуру артист удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. 7 марта музыканту исполняется 68 лет. О его жизни, карьере и мнении про СВО — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Скляра: детство и образование Дипломатическая служба и решение уйти в музыку Создание группы «Ва-БанкЪ» и развитие рок-карьеры Сольные проекты и знаковые альбомы Распад группы и последующее воссоединение Новые проекты и музыкальная деятельность Литературная деятельность Скляра Политическая позиция и общественная деятельность Личная жизнь Александра Скляра Александр Скляр сегодня

Биография Александра Скляра: детство и образование

Александр Скляр (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Дипломатическая служба и решение уйти в музыку

«Главное было доказать самому себе, что ты не зря сжег все мосты. Уйдя из МИДа, я оказался в реальной пустоте. Это понимаешь только потом, когда пытаешься честно устроиться хоть куда-нибудь, а тебя не берут. Потому что кто поверит, что человек сам ушел с такой "хлебной" должности, из такого лакомого министерства, куда люди спят и видят попасть? Все думают: выгнали — значит, неблагонадежный. Кадровик в МИДе осторожно спросил, понимаю ли я, куда ухожу. Но я держал лицо: у меня была легенда, что я поступаю в консерваторию на вокальное отделение без экзаменов. А я тогда был мальчишкой и не до конца осознавал, что он имел в виду. Это были самые настоящие максимализм и ва-банк», — вспоминал артист.

Создание группы «Ва-БанкЪ» и развитие рок-карьеры

Александр Скляр (фото: Instagram* / alexander_f_sklyar)

«Я очень переживал за то, как развивался "Ва-Банкъ". Болезненно воспринимал неизбежные неудачи — а их было немало — и радовался успехам: будь то удачное выступление на фестивале или серьезное испытание», — говорил музыкант.

Сольные проекты и знаковые альбомы

Распад группы и последующее воссоединение

Новые проекты и музыкальная деятельность

Александр Скляр и Гарик Сукачев (фото: Instagram* / alexander_f_sklyar)

Литературная деятельность Скляра

Политическая позиция и общественная деятельность

Личная жизнь Александра Скляра

Александр Скляр и Гарик Сукачев (фото: Instagram* / igorsukachev)

«Дело в том, что мой сын Петя родился 4 марта 1986 года. И я отлично помню, что именно в этот день два первых участника группы "Ва-Банкъ" (а мы тогда были трио) позвонили мне и сказали, что согласны на мое предложение играть в новом коллективе. Так что я не искусственно соединяю рождение сына и основание группы — так просто сложилась жизнь», — рассказывал он.

Александр Скляр сегодня