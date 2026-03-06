Ушел из МИДа и создал группу «Ва-БанкЪ»: жизнь и творчество рок-музыканта Александра Скляра и мнение артиста про СВО
Советский и российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, актер и писатель Александр Феликсович Скляр является одной из заметных фигур отечественной рок-сцены. Он известен как основатель и бессменный лидер группы «Ва-БанкЪ», а также как организатор фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать». За вклад в культуру артист удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. 7 марта музыканту исполняется 68 лет. О его жизни, карьере и мнении про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Александра Скляра: детство и образованиеАлександр Скляр родился 7 марта 1958 года в Москве. Его отец, Феликс Сидорович, был ученым-физиком, а мать, Ирина Викторовна, работала журналисткой. В семье он был единственным ребенком.
Среднее образование будущий артист получил в школе имени Леонида Мильграма. Учился он успешно и окончил школу с отличием. После этого Скляр поступил в Московский государственный институт международных отношений на факультет международных экономических отношений.
Уже на первом курсе студент понял, что выбранная профессия не соответствует его интересам, однако учебу он продолжил. В годы студенчества он серьезно увлекся музыкой: играл на гитаре и писал собственные песни. В тот период Скляр некоторое время выступал в группе «777», созданной Василием Шумовым. Позднее этот коллектив получил название «Центр».
Дипломатическая служба и решение уйти в музыкуВ 1979 году Александр Скляр окончил МГИМО. После завершения учебы его направили работать в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
По словам самого музыканта, к дипломатической службе он не испытывал внутренней готовности, однако на тот момент требовался специалист со знанием корейского языка. Работа включала переводческие обязанности и участие в переговорах, но особого интереса у молодого специалиста не вызывала.
В чужой стране Скляр ощущал сильный дискомфорт, а дипломатическая деятельность казалась ему скучной. Музыка стала для него главным способом отвлечься от служебной рутины. Постепенно он пришел к окончательному убеждению, что хочет посвятить жизнь творчеству.
Принять решение о резком повороте в карьере оказалось непросто. Сообщить руководству о желании стать рок-музыкантом Скляр не решился. В итоге он заявил, что поступил в консерваторию. После пяти лет работы секретарем-референтом и атташе дипломатическая карьера завершилась.
«Главное было доказать самому себе, что ты не зря сжег все мосты. Уйдя из МИДа, я оказался в реальной пустоте. Это понимаешь только потом, когда пытаешься честно устроиться хоть куда-нибудь, а тебя не берут. Потому что кто поверит, что человек сам ушел с такой "хлебной" должности, из такого лакомого министерства, куда люди спят и видят попасть? Все думают: выгнали — значит, неблагонадежный. Кадровик в МИДе осторожно спросил, понимаю ли я, куда ухожу. Но я держал лицо: у меня была легенда, что я поступаю в консерваторию на вокальное отделение без экзаменов. А я тогда был мальчишкой и не до конца осознавал, что он имел в виду. Это были самые настоящие максимализм и ва-банк», — вспоминал артист.
Создание группы «Ва-БанкЪ» и развитие рок-карьерыВернувшись в Москву, Александр Скляр устроился художественным руководителем в Дом культуры при Институте имени Игоря Курчатова. Именно там он начал активно развивать музыкальные проекты. 4 марта 1986 года музыкант создал группу «Ва-БанкЪ». Название символизировало его решимость окончательно отказаться от дипломатической карьеры ради музыки, несмотря на неопределенные перспективы.
В коллективе, помимо Скляра, который стал вокалистом и лидером группы, собрались талантливые музыканты. На протяжении последующего десятилетия они выступали вместе на одной сцене. Группа быстро стала заметным явлением на рок-сцене. «Ва-БанкЪ» стал первым отечественным коллективом, которому удалось выступить за рубежом на фестивале «Роб Реггей» в Варшаве.
В 1988 году музыканты записали альбом в Финляндии. Перед этим они провели гастрольный тур, состоявший из двенадцати клубных концертов. Позднее группа выступала и во Франции. Особенно Скляру запомнился концерт в Лионе, где в зале присутствовали всего семь зрителей. Несмотря на скромную аудиторию, выступление оказалось, по его словам, одним из самых душевных.
«Я очень переживал за то, как развивался "Ва-Банкъ". Болезненно воспринимал неизбежные неудачи — а их было немало — и радовался успехам: будь то удачное выступление на фестивале или серьезное испытание», — говорил музыкант.
Сольные проекты и знаковые альбомыВ середине 1990-х годов Александр Скляр начал параллельно заниматься сольной карьерой. Одним из значимых проектов стало сотрудничество с рок-музыкантом Гариком Сукачевым. Их совместный альбом «Боцман и Бродяга» вышел в 1995 году. Позднее на одну из наиболее популярных композиций пластинки — «Я милого узнаю по походке» — был снят видеоклип.
Со временем состав группы «Ва-БанкЪ» неоднократно менялся, однако коллектив продолжал активную деятельность. В 2001 году был выпущен альбом «Босиком по Луне», который стал одним из наиболее известных релизов группы. Впоследствии дискография пополнилась альбомами «Акустика» и «Игроки и шпионы».
Распад группы и последующее воссоединениеПереломный момент в истории коллектива произошел в 2008 году. Тогда Александр Скляр объявил о распаде группы «Ва-БанкЪ». После этого музыкант продолжил сольную деятельность. В частности, он выпустил два альбома из серии «Песни моряков», посвященные морской тематике.
Спустя восемь лет Скляр решил возобновить сотрудничество с коллективом. Воссоединение ознаменовалось выходом альбома «Ястреб». При этом артист продолжил реализовывать и сольные проекты. В 2017 году он принял участие в записи композиции «Сансара» рэпера Басты. В том же году вышел альбом «Оставайтесь, друзья, моряками!», включивший кавер-версии песен Владимира Высоцкого.
Новые проекты и музыкальная деятельностьВ 2021 году Александр Скляр и Гарик Сукачев вновь вернулись к проекту «Боцман и Бродяга». Их песня «И снова месяц май» была номинирована на премию «Виктория» в категории «Городской романс», однако награды композиция не получила.
В том же году Скляр вместе с группой «Ва-БанкЪ» выпустил песню «Партизанская застольная». Тогда же дискография коллектива пополнилась новым альбомом «Старики танцуют».
Литературная деятельность СкляраПомимо музыкальной карьеры Александр Скляр занимался литературой. В 1991 году он выпустил первую книгу детских сказок, написанную в соавторстве с писателем Романом Канушкиным. Романы о приключениях Петровича и Патапума пользовались популярностью у читателей.
Позднее, в 2014 году, вышло другое произведение автора — «В поисках Эльдорадо». В книгу вошли стихи, прозаические тексты и воспоминания. Кроме того, Скляр принимал участие в записи аудиокниг, выступая в роли диктора.
Политическая позиция и общественная деятельностьАлександр Скляр неоднократно высказывался о ситуации на Донбассе. Музыкант поддерживал жителей Донецкой и Луганской народных республик и сопровождал гуманитарные грузы вместе с писателем Захаром Прилепиным. Также артист выступал с концертами на территориях боевых действий.
Осенью 2016 года Скляр оказался под обстрелом вместе с Александром Захарченко. Инцидент произошел между Ясиноватой и Авдеевкой неподалеку от Донецка. Никто из участников поездки не пострадал. В том же году музыкант посетил Крым. По его словам, он бывал там и незадолго до проведения референдума.
Артист также выступал в поддержку специальной военной операции. Он регулярно участвует в патриотических концертах и фестивалях. В сентябре 2022 года Скляр выступил на концерте «Своих не бросаем», посвященном присоединению новых территорий к России. В настоящее время музыкант включен в санкционный список Украины.
Личная жизнь Александра СкляраАлександр Скляр предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Он придерживается принципа разделения творческой деятельности и семейного пространства. Его супругу зовут Елена. Пара состоит в браке много лет. В интервью музыкант неоднократно подчеркивал важность семейной поддержки.
У супругов есть сын Петр, родившийся в 1986 году. Он не стал продолжать музыкальную династию и выбрал профессию художника и иллюстратора. Петр Скляр получил известность благодаря проекту «Суворовская азбука».
Музыкант вспоминал интересное совпадение, связанное с рождением сына и созданием группы:
«Дело в том, что мой сын Петя родился 4 марта 1986 года. И я отлично помню, что именно в этот день два первых участника группы "Ва-Банкъ" (а мы тогда были трио) позвонили мне и сказали, что согласны на мое предложение играть в новом коллективе. Так что я не искусственно соединяю рождение сына и основание группы — так просто сложилась жизнь», — рассказывал он.
Александр Скляр сегодняСегодня Александр Скляр продолжает творческую деятельность. Музыкант выступает, работает над новыми проектами и отмечает, что открыт к различным предложениям. По словам артиста, он всегда стремится к экспериментам и считает их необходимой частью развития любого музыканта.
6 марта состоится концерт «Ва-БанкЪ» к юбилею группы.