08 октября 2025, 13:43

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)

Звезда российского кино и театра Егор Бероев известен не только своими ролями, но и активной благотворительной деятельностью. Он помогает детям с особенностями развития, выступает за инклюзивное общество и открыто высказывает гражданскую позицию. 9 октября актёру исполняется 48 лет. «Радио 1» расскажет, как сложились его отношения с отцом ​и что актер говорил про СВО.





Содержание Биография Егора Бероева: детство и семья Конфликт и примирение с отцом Учёба и первые шаги в профессии Карьера в кино: от «Турецкого гамбита» до «Перевала Дятлова» Егор Бероев про СВО Личная жизнь и семья Егора Бероева Егор Бероев сегодня

Биография Егора Бероева: детство и семья

Егор Бероев с дедушкой (фото: Instagram* / egorberoev)



Конфликт и примирение с отцом

«Когда он участвовал в "Ледниковом периоде", я не переключал телевизор даже на рекламу — не хотел и секунды пропустить. Конечно, когда-то надеялся: вырастет — поймет, что нет моей вины в разводе с его мамой. Всю жизнь за ним слежу на расстоянии», — рассказывал Михеенко.

«Сынок, я надеюсь, что ты все же простишь меня и придешь», — говорил он.

Учёба и первые шаги в профессии

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)



«Не хотел, чтобы меня приняли только потому, что я — внук Бероева», — объяснял Бероев.

«Как-то не сложилось в результате с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — рассказывал актер.

Карьера в кино: от «Турецкого гамбита» до «Перевала Дятлова»

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)



Егор Бероев про СВО

«Мы должны быть либо за наших, либо за врага. Сейчас я поддерживаю все указы и заявления президента», — говорил он.

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты», — подчеркивал Бероев.



Личная жизнь и семья Егора Бероева

«Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной», — вспоминал актёр.

Егор Бероев с женой (фото: Instagram* / egorberoev)



Егор Бероев сегодня