Усыновил ребенка с синдромом Дауна, осудил Назарова и высказался про СВО: звезде «Турецкого гамбита» Егору Бероеву 48 лет, как живет актер

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)

Звезда российского кино и театра Егор Бероев известен не только своими ролями, но и активной благотворительной деятельностью. Он помогает детям с особенностями развития, выступает за инклюзивное общество и открыто высказывает гражданскую позицию. 9 октября актёру исполняется 48 лет. «Радио 1» расскажет, как сложились его отношения с отцом ​и что актер говорил про СВО.



Биография Егора Бероева: детство и семья

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве в актёрской семье. Его мать — актриса Елена Бероева, отец — актёр Вадим Михеенко. Дедушка по материнской линии, Вадим Бероев, стал одной из легенд советского кино благодаря роли в телефильме «Майор "Вихрь"» (1967). Родители Егора развелись, когда мальчику было два года. После этого мать дала сыну свою фамилию, а его воспитанием в основном занимались бабушка, актриса Эльвира Бруновская, и её супруг, журналист Леонид Почивалов.

Егор Бероев с дедушкой (фото: Instagram* / egorberoev)

Конфликт и примирение с отцом

Отец актёра, Вадим Михеенко, в молодости увлекался культурой хиппи не отличался стабильностью. После развода он долгое время не общался с сыном, но всегда следил за его карьерой.

«Когда он участвовал в "Ледниковом периоде", я не переключал телевизор даже на рекламу — не хотел и секунды пропустить. Конечно, когда-то надеялся: вырастет — поймет, что нет моей вины в разводе с его мамой. Всю жизнь за ним слежу на расстоянии», — рассказывал Михеенко.
В 2014 году он обратился к сыну через СМИ, публично поздравив его с днём рождения и призвав к примирению.

«Сынок, я надеюсь, что ты все же простишь меня и придешь», — говорил он.
Два года спустя Егор Бероев сам написал отцу сообщение в социальных сетях. Позже отец и сын начали активно общаться в социальных сетях, но из-за сильной занятости организовать личную встречу и собраться в семейном кругу у них не получалось.

Учёба и первые шаги в профессии

С раннего возраста Егор выходил на сцену Театра им. Моссовета, где служили его родственники. Он окончил школу № 1231 им. Поленова, а затем поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое закончил в 1998 году. Актер отмечал, что выбрал именно этот ВУЗ из-за того, что только там о его звездной семье никто не знал.

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)
«Не хотел, чтобы меня приняли только потому, что я — внук Бероева», — объяснял Бероев.
Сразу после выпуска Бероева приняли в труппу МХТ имени Чехова, где он дебютировал в роли Фёдора Годунова в постановке «Борис Годунов». Его наставником стал Олег Ефремов, после смерти которого театр возглавил Олег Табаков. При нем Бероев получил несколько ярких ролей, но в 2008 году покинул МХТ и перешёл в антрепризу, объяснив уход творческими причинами.

«Как-то не сложилось в результате с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — рассказывал актер.

Карьера в кино: от «Турецкого гамбита» до «Перевала Дятлова»

Впервые на экране Егор Бероев появился в 17 лет — в фильме «Посвящение в любовь» (1994). Однако настоящая известность пришла в начале 2000-х, когда актёр снялся в проектах «Ростов-папа», «Гражданин начальник» и «Пятый угол». В 2004 году Бероев сыграл одну из главных ролей в драме Владимира Машкова «Папа», экранизации пьесы Александра Галича «Матросская тишина». Бероев признавался, что слово «папа» впервые произнес именно на съемках.

Мировая известность пришла после роли Эраста Фандорина в фильме Джаника Файзиева «Турецкий гамбит» (2005). Затем последовали роли в фильмах «Адмиралъ» (2008), «В ожидании моря» (2012), «Территория» (2015), «Перевал Дятлова» (2020), «Сквозь время» (2023).

Егор Бероев (фото: Instagram* / egorberoev)
В 2025 году актёр снялся в спортивной драме «Золотой дубль», где получил роль легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна.

Егор Бероев про СВО

С начала специальной военной операции актёр открыто высказывал поддержку российским властям и армии.

«Мы должны быть либо за наших, либо за врага. Сейчас я поддерживаю все указы и заявления президента», — говорил он.
После этого Бероев попал под санкции Украины. Он признавался, что из-за своей позиции потерял часть друзей и коллег, но не изменил убеждений. Кроме того, Бероев осудил актера Дмитрия Назарова за то, что тот критиковал действия российских властей, однако продолжал получать тут зарплату.

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты», — подчеркивал Бероев.


Он также указывал, что артисты часто подвержены соблазну комфорта и материального благополучия. По его словам, многие «предпочитают молчать ради карьеры, путешествий и недвижимости за рубежом».

Актер активно участвует в гуманитарных поездках на Донбасс, где, по его словам, помогает с доставкой медикаментов и продуктов, а также снимает документальные проекты о жизни местных жителей. Он рассказывал, что во время командировок несколько раз попадал под обстрелы «Градов», но не считает это поводом отказаться от миссий.

Личная жизнь и семья Егора Бероева

Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Они познакомились на съёмках сериала «Московские окна» и поженились в 2001 году.

«Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной», — вспоминал актёр.
В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. В 2018-м супруги сообщили, что стали опекунами подростка Влада с синдромом Дауна.

Егор Бероев с женой (фото: Instagram* / egorberoev)
Бероев и Алферова соучредителями благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», который помогает детям с особенностями развития.

Егор Бероев сегодня

В 2025 году актёр продолжает активно работать. На экраны выходит драма «Про войну и про людей», а также ожидаются премьеры фильмов «Золотой дубль», «Тимур и его команда» и «Джипер». Бероев сочетает съёмки, театральную деятельность и участие в общественных проектах.
Дайана Хусинова

