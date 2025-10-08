Усыновил ребенка с синдромом Дауна, осудил Назарова и высказался про СВО: звезде «Турецкого гамбита» Егору Бероеву 48 лет, как живет актер
Звезда российского кино и театра Егор Бероев известен не только своими ролями, но и активной благотворительной деятельностью. Он помогает детям с особенностями развития, выступает за инклюзивное общество и открыто высказывает гражданскую позицию. 9 октября актёру исполняется 48 лет. «Радио 1» расскажет, как сложились его отношения с отцом и что актер говорил про СВО.
Биография Егора Бероева: детство и семьяЕгор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве в актёрской семье. Его мать — актриса Елена Бероева, отец — актёр Вадим Михеенко. Дедушка по материнской линии, Вадим Бероев, стал одной из легенд советского кино благодаря роли в телефильме «Майор "Вихрь"» (1967). Родители Егора развелись, когда мальчику было два года. После этого мать дала сыну свою фамилию, а его воспитанием в основном занимались бабушка, актриса Эльвира Бруновская, и её супруг, журналист Леонид Почивалов.
Конфликт и примирение с отцомОтец актёра, Вадим Михеенко, в молодости увлекался культурой хиппи не отличался стабильностью. После развода он долгое время не общался с сыном, но всегда следил за его карьерой.
«Когда он участвовал в "Ледниковом периоде", я не переключал телевизор даже на рекламу — не хотел и секунды пропустить. Конечно, когда-то надеялся: вырастет — поймет, что нет моей вины в разводе с его мамой. Всю жизнь за ним слежу на расстоянии», — рассказывал Михеенко.В 2014 году он обратился к сыну через СМИ, публично поздравив его с днём рождения и призвав к примирению.
«Сынок, я надеюсь, что ты все же простишь меня и придешь», — говорил он.Два года спустя Егор Бероев сам написал отцу сообщение в социальных сетях. Позже отец и сын начали активно общаться в социальных сетях, но из-за сильной занятости организовать личную встречу и собраться в семейном кругу у них не получалось.
Учёба и первые шаги в профессииС раннего возраста Егор выходил на сцену Театра им. Моссовета, где служили его родственники. Он окончил школу № 1231 им. Поленова, а затем поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое закончил в 1998 году. Актер отмечал, что выбрал именно этот ВУЗ из-за того, что только там о его звездной семье никто не знал.
«Не хотел, чтобы меня приняли только потому, что я — внук Бероева», — объяснял Бероев.Сразу после выпуска Бероева приняли в труппу МХТ имени Чехова, где он дебютировал в роли Фёдора Годунова в постановке «Борис Годунов». Его наставником стал Олег Ефремов, после смерти которого театр возглавил Олег Табаков. При нем Бероев получил несколько ярких ролей, но в 2008 году покинул МХТ и перешёл в антрепризу, объяснив уход творческими причинами.
«Как-то не сложилось в результате с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — рассказывал актер.
Карьера в кино: от «Турецкого гамбита» до «Перевала Дятлова»Впервые на экране Егор Бероев появился в 17 лет — в фильме «Посвящение в любовь» (1994). Однако настоящая известность пришла в начале 2000-х, когда актёр снялся в проектах «Ростов-папа», «Гражданин начальник» и «Пятый угол». В 2004 году Бероев сыграл одну из главных ролей в драме Владимира Машкова «Папа», экранизации пьесы Александра Галича «Матросская тишина». Бероев признавался, что слово «папа» впервые произнес именно на съемках.
Мировая известность пришла после роли Эраста Фандорина в фильме Джаника Файзиева «Турецкий гамбит» (2005). Затем последовали роли в фильмах «Адмиралъ» (2008), «В ожидании моря» (2012), «Территория» (2015), «Перевал Дятлова» (2020), «Сквозь время» (2023).
В 2025 году актёр снялся в спортивной драме «Золотой дубль», где получил роль легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна.
Егор Бероев про СВОС начала специальной военной операции актёр открыто высказывал поддержку российским властям и армии.
«Мы должны быть либо за наших, либо за врага. Сейчас я поддерживаю все указы и заявления президента», — говорил он.После этого Бероев попал под санкции Украины. Он признавался, что из-за своей позиции потерял часть друзей и коллег, но не изменил убеждений. Кроме того, Бероев осудил актера Дмитрия Назарова за то, что тот критиковал действия российских властей, однако продолжал получать тут зарплату.
«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты», — подчеркивал Бероев.Он также указывал, что артисты часто подвержены соблазну комфорта и материального благополучия. По его словам, многие «предпочитают молчать ради карьеры, путешествий и недвижимости за рубежом».
Актер активно участвует в гуманитарных поездках на Донбасс, где, по его словам, помогает с доставкой медикаментов и продуктов, а также снимает документальные проекты о жизни местных жителей. Он рассказывал, что во время командировок несколько раз попадал под обстрелы «Градов», но не считает это поводом отказаться от миссий.
Личная жизнь и семья Егора БероеваЕгор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Они познакомились на съёмках сериала «Московские окна» и поженились в 2001 году.
«Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной», — вспоминал актёр.В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. В 2018-м супруги сообщили, что стали опекунами подростка Влада с синдромом Дауна.
Бероев и Алферова соучредителями благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», который помогает детям с особенностями развития.