Любовь Успенская перенесла операцию на руке и уже вернулась к работе
Певица Любовь Успенская получила перелом руки и перенесла операцию по установке пластин. Звезда шансона уже выписалась из больницы и продолжает восстанавливаться.
Артистка рассказала Общественной Службе Новостей, что боли сохраняются, но она уже вернулась к делам.
«Да, операцию провели, установили пластины, которые помогают быстрее восстановить поврежденный участок. Боли есть, пью таблетки и обезболивающее, но сегодня уже успела поработать и не собираюсь сдаваться», — заявила Успенская.
О подробностях происшествия певица говорить не стала, ограничившись шуткой: «Не переживайте, я ни с кем не подралась».
Сейчас состоянию здоровья 70-летней исполнительницы ничего не угрожает. Успенская продолжает лечение под наблюдением врачей и планирует вернуться к концертной деятельности.