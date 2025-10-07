Любовь Успенская перенесла операцию на руке и уже вернулась к работе

07 октября 2025, 18:07

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская получила перелом руки и перенесла операцию по установке пластин. Звезда шансона уже выписалась из больницы и продолжает восстанавливаться.





Артистка рассказала Общественной Службе Новостей, что боли сохраняются, но она уже вернулась к делам.





«Да, операцию провели, установили пластины, которые помогают быстрее восстановить поврежденный участок. Боли есть, пью таблетки и обезболивающее, но сегодня уже успела поработать и не собираюсь сдаваться», — заявила Успенская.