Любовь Успенская перенесла операцию на руке и уже вернулась к работе

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская получила перелом руки и перенесла операцию по установке пластин. Звезда шансона уже выписалась из больницы и продолжает восстанавливаться.



Артистка рассказала Общественной Службе Новостей, что боли сохраняются, но она уже вернулась к делам.

«Да, операцию провели, установили пластины, которые помогают быстрее восстановить поврежденный участок. Боли есть, пью таблетки и обезболивающее, но сегодня уже успела поработать и не собираюсь сдаваться», — заявила Успенская.

О подробностях происшествия певица говорить не стала, ограничившись шуткой: «Не переживайте, я ни с кем не подралась».

Сейчас состоянию здоровья 70-летней исполнительницы ничего не угрожает. Успенская продолжает лечение под наблюдением врачей и планирует вернуться к концертной деятельности.
