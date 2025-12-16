Молодой муж, популярность после 45 лет и награда от Минобороны: блогер Татарка FM сменила вайны на патриотический контент
Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM, 17 декабря отмечает 53-летие. В последние годы блогер из королевы светской хроники и охотницы за скандалами пытается перевоплотиться в серьёзного политического обозревателя и социального деятеля. О творческом пути и личной жизни ведущей онлайн-шоу «Откровенно с Татаркой» читайте в материале «Радио 1».
От светской львицы к «патриотическому» блогеруЛилия Абрамова появилась на свет 17 декабря 1969 года в Ташкенте, тогда еще столице Узбекской ССР. Она выросла в обеспеченной интеллигентной семье: мать занимала пост заместителя министра образования, отец руководил автоколонной крупного республиканского предприятия. С детства Лилия занималась танцами и участвовала в народном ансамбле, рано выйдя на сцену и привыкнув к публике. После окончания школы она поступила на актерское отделение Театрально‑художественного института, получив базовое профессиональное образование в сфере сценического искусства.
Параллельно Лилия начала работать в индустрии моды, устроилась в Театр моды при Республиканском доме моды, где совмещала работу модели и режиссера показов. Когда театр закрыли, она открыла собственное модельное агентство, которое занималось организацией крупных международных fashion‑фестивалей и быстро стало одним из ведущих в республике.
В Москву Абрамова переехала в начале 2000‑х годов, когда в Ташкенте, по ее словам, стало сложно с хорошими учителями, врачами и общими перспективами для семьи. Дополнительным толчком стали проблемы с бизнесом у мужа и отсутствие карьерных горизонтов у самой Лилии, а также желание дать сыну Алану больше возможностей для роста.
К тому моменту ее мама уже жила в Москве, что частично облегчило переезд, но первые годы в столице были очень тяжелыми: семья ютилась в одной комнате съемной квартиры и параллельно проходила сложную бюрократическую процедуру оформления гражданства. Почти сразу после приезда Лилия устроилась в детско‑подростковое модельное агентство «Школа Крачковской», где продолжила заниматься своей профессиональной деятельностью.
Несмотря на опыт в модной и театральной сфере, по-настоящему известной широкой аудитории Лилия стала только после того, как пришла в интернет. В 2017 году старший сын Алан предложил ей попробовать снимать короткие юмористические ролики, и друзья семьи буквально уговорили Лилию сделать первые видео для соцсетей и YouTube‑канала Tatarka FM. Ее вайны, построенные на самоиронии, национальном колорите и живом разговорном стиле, быстро разошлись по Сети и привели к росту аудитории в сотни тысяч подписчиков. Успех в интернете она позже описала в книге «Татарка FM. Как влюбить в себя Интернет», которая вышла в 2019 году и стала вдохновением для начинающих блогеров.
Личная жизнь Татарки FMВпервые Лилия вышла замуж в 19 лет, еще будучи студенткой театрально‑художественного института, но этот ранний брак быстро распался и детей в нем не было. Спустя несколько лет в середине 1990‑х она встретила Дмитрия Абрамова, инженера, за которого вышла замуж во второй раз и взяла его фамилию. В браке с Дмитрием родились два сына: старший Алан появился в середине 1990‑х, еще до переезда в Москву, а младший Натан родился, когда Лилии было 42 года.
Семья долгое время жила довольно тихо. Лилия работала в модельной среде, а Дмитрий делал карьеру в крупной строительной компании. Сама блогер признавалась, что сначала супруг был против ее увлечения съемками роликов, из‑за чего в доме часто вспыхивали ссоры. Со временем Дмитрий смирился с ее деятельностью, но резкий рост популярности жены, постоянные съемки и публичность все равно осложнили отношения. В 2019 году Лилия и Дмитрий официально оформили развод, сохранив уважительные отношения и совместно участвуя в воспитании младшего сына.
В 2021 году Татарка FM сообщила, что снова вышла замуж. Ее третьим супругом стал Дмитрий Шумилов, инструктор по рукопашному бою и боец спецназа, которому на тот момент было 24 года. В медиа и социальных сетях активно обсуждалась история союза «блогерши за 50» и молодого мужчины. Подчеркивалась необычность этой пары и смелость Лилии, которая не побоялась принять столь нестандартное решение в личной жизни. Однако этот брак продлился недолго: уже через год пара объявила о расставании, не вдаваясь в подробности причин.
Смена направления деятельностиСегодня Лилия Абрамова известна не только как вайнер, но и как журналист и ведущая авторского проекта «Откровенно с Татаркой», стартовавшего в январе 2023 года. В этой программе она разговаривает со звездами шоу-бизнеса, олимпийскими чемпионами и лидерами мнений, задавая им прямые и порой острые вопросы, за что получила репутацию сильного интервьюера.
Помимо блогинга, она регулярно участвует в благотворительных и социально значимых инициативах, снимает проекты о детях‑героях и путешествует по регионам России. С начала СВО блогер Tatarka FM активно помогает фронту, выступает в горячих точках и госпиталях, поддерживая российских военных. Её новое амплуа не осталось без внимания властей: блогер была награждена Знаком отличия ВС РФ, о чём с гордостью сообщила своей аудитории.
«Я, в свою очередь, выражаю благодарность Министерству обороны РФ. Мне приятно осознавать, что я немного, но все-таки причастна к приближению победы своим небольшим делом», — написала она в своём Telegram-канале.