В Мариуполе заново возводят две секции поврежденной девятиэтажки

16 ноября 2026, 10:19

В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают девятиэтажный дом, пострадавший в 2022 году от прямых попаданий и пожаров. За работами следят специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил их внимательный подход к проверке объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

После повреждений специалисты обследовали здание и пришли к выводу, что третью и четвертую секции необходимо полностью разобрать. На их месте строители возводят новые части дома. Перед началом работ они усилили фундамент, а при восстановлении сохранили прежние архитектурные и планировочные решения. Основную часть восстановительных работ уже завершили. Сейчас рабочие выкладывают кирпичные стены технического этажа, устраивают перегородки внутри квартир и формируют дверные проемы. Параллельно специалисты приводят в порядок наружные поверхности девятиэтажки.Для утепления фасада строители закрепляют минераловатные плиты. Затем они наносят штукатурно-клеевой состав и выравнивают поверхности. Эти работы позволят подготовить здание к декоративной отделке. На площадке трудятся 43 человека. Из них 27 специалистов занимаются восстановлением дома, еще 16 работают на фасаде. В дальнейшем предстоит привести в порядок жилые помещения.По программе администрации города в доме восстановят 144 квартиры «под ключ». В помещениях выполнят чистовую отделку, установят сантехнику и обустроят коммуникации. Таким образом, программа охватывает как внутренние работы в квартирах, так и подготовку инженерных систем.Качество восстановления контролируют сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта. Учреждение находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Эксперты уже более 120 раз выезжали на объект, чтобы проверить материалы, соблюдение технологий и соответствие работ проекту.Кирилл Григорьев поблагодарил команду управления за профессиональный подход и готовность решать новые задачи. По словам министра, подрядчики и заказчики отмечают высокие требования специалистов при приемке объектов. При этом внимательный надзор помогает не упустить важные детали в ходе строительства.