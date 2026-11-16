В Раменском строят жилой квартал с детским садом и дворами без машин

16 ноября 2026, 09:21

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Раменском городском округе продолжается строительство малоэтажного квартала бизнес-класса «Михалевич». Проект реализует девелопер G3 Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







В первом доме рабочие устанавливают алюминиевые витражи и обустраивают входы. На этажах они прокладывают электропроводку и трубы отопления, штукатурят помещения общего пользования, монтируют вентиляционные стояки и лотки для слаботочных сетей. В подвале специалисты устанавливают противопожарные двери и размещают оборудование в помещениях для электроснабжения и теплоснабжения.



Во втором корпусе строители продолжают кладку стен и обустройство кровли. В подвале они монтируют вентиляцию, канализацию и отопление, а в технических помещениях выполняют отделку. Подземную часть дома уже защитили от влаги, после чего рабочие приступили к обратной засыпке котлована.



Проект предусматривает закрытые зеленые дворы без автомобилей, детский сад, прогулочный сквер и парковки. На территории квартала планируют обеспечить доступ к Wi-Fi. По замыслу застройщика, облик комплекса отразит историческое наследие Раменского.