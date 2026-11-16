ИИ выявил более 1,3 млн нарушений на улицах Подмосковья

16 ноября 2026, 09:23

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Искусственный интеллект помогает находить проблемы с благоустройством и нарушения правил парковки в Московской области. Технология анализирует записи камер и передает сведения ответственным специалистам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Система следит за состоянием дворов, дорог, остановок и площадок для мусорных контейнеров. Она распознает переполненные урны, свалки, поврежденные бордюры и неисправные фонари. В поле ее внимания попадают граффити, незаконные объявления и торговые точки.



Программа замечает машины на газонах, у контейнеров и в местах, где парковку запрещают знаки. Кроме того, она выявляет большегрузы во дворах и дефекты остановок.



Для анализа используют камеры системы «Безопасный регион». Всего в Подмосковье действуют 67 проектов с применением искусственного интеллекта, и их число продолжает расти.