На дорогах Подмосковья утром 16 ноября насчитали более 1,1 млн машин

16 ноября 2026, 09:51

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В понедельник утром загруженность дорог Московской области достигла четырех баллов. Число автомобилей превысило средний показатель прошлого месяца на 7,5%. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.







Затруднения возникли на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия». Плотный поток транспорта наблюдается на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском и Можайском шоссе.



Сложности с движением есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Минтранс Подмосковья обратился к автомобилистам с призывом соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Водителей попросили внимательно следить за обстановкой и избегать резких маневров.