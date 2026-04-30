В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ заложили «капсулы памяти» с посланиями ветеранов
На Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ прошла военно-патриотическая акция «Послание Победителя: Связь поколений 1945–2045», в рамках которой состоялась церемония закладки «капсул памяти» с обращениями ветеранов Великой Отечественной войны к будущим поколениям.
Отмечается, что послания Бориса Хорошавина, Кирилла Семенова и Владимира Майстера были торжественно размещены в витрине зала №34 «Парад Победы» музейного комплекса «Дорога памяти», где они будут храниться до 2045 года — столетия Победы.
Акцию организовало Минобороны России совместно с Российским экспортным центром. Замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул важность сохранения подлинных свидетельств участников войны и выступил с инициативой расширения проекта:
«Предлагаем максимально расширить акцию «Послание Победителей: Связь поколений», собрать как можно больше бесценных воспоминаний и уникальных наставлений для будущих поколений от всех ныне живущих фронтовиков. Необходимо разместить их не только здесь, на «Дороге Памяти», но и в экспозициях музейных комплексов во всех уголках нашей страны».
Он также выразил уверенность, что инициатива получит поддержку молодежи и станет значимым элементом системы патриотического воспитания. В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила вклад тыла в достижение Победы и провела параллель с современностью:
«Сегодня, укрепляя экономический суверенитет и продвигая отечественные достижения на мировые рынки, мы продолжаем дело поколения победителей, понимая, что за каждым экспортным контрактом и технологическим прорывом стоит мощь и авторитет нашего государства. Наша акция позволяет почувствовать личную ответственность за сохранение этого наследия: быть созидателем сегодня – значит быть достойным наследником героев 1945 года, подтверждая силу России не только в памяти, но и в реальных делах на благо Отечества».
В ходе мероприятия девяти юнармейским отрядам вручили знамена и свидетельства о присвоении имен героев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, России, участников специальной военной операции и выдающихся деятелей страны. В завершение акции участники возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей» и развернули на площади масштабные копии Знамени Победы и Георгиевской ленты. В мероприятии приняли участие более 600 человек, включая представителей власти, общественных организаций и военнослужащих.