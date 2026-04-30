ЛДПР предложила освободить от уплаты утильсбора многодетные семьи и ветеранов
Депутаты фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора многодетные семьи и ветеранов боевых действий. Об этом пишет газета «Известия».
С инициативой выступил лидер фракции Леонид Слуцкий. По его мнению, мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на граждан, для которых автомобиль является необходимым условием комфортного передвижения. Под действие нового закона могут также попасть инвалиды I группы и семьи с детьми-инвалидами.
Слуцкий также обратил внимание на обновленные правила расчета утильсбора, вступившие в силу 1 декабря 2025 года. Согласно нововведениям, при определении размера платежа теперь учитываются мощность двигателя и экологический класс транспортного средства.
Изменения привели к резкому росту суммы сбора для ряда автомобилей. Если раньше налог составлял 3 400 рублей, то теперь он может достигать 790 тысяч рублей. Такая динамика ощутимо ударила по материальному положению многих россиян.
