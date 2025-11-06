В Подмосковье действует 75 мер поддержки для участников СВО и их семей

06 ноября 2025, 15:26

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области разработан обширный комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Всего реализуется 75 инициатив, из которых 32 — региональные. Ветеранам предоставляется бесплатное социальное обслуживание, доступ к трем крупнейшим реабилитационным центрам области, а также различные выплаты и льготы.