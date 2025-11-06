В Подмосковье действует 75 мер поддержки для участников СВО и их семей
В Московской области разработан обширный комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Всего реализуется 75 инициатив, из которых 32 — региональные. Ветеранам предоставляется бесплатное социальное обслуживание, доступ к трем крупнейшим реабилитационным центрам области, а также различные выплаты и льготы.
Отдельное внимание уделено вопросам трудоустройства: на предприятиях Подмосковья действуют квоты для ветеранов, организуются ознакомительные экскурсии с работодателями, а также предусмотрено бесплатное обучение новым специальностям и повышение квалификации. Полный перечень мер поддержки размещён на сайте уполномоченного по правам человека Московской области и в специальном навигаторе на региональном портале госуслуг.
Кроме того, в Балашихе с апреля 2023 года работает первый в России единый пункт отбора на службу по контракту, созданный на базе Центра специального назначения «Витязь». В рамках проекта кандидаты проходят все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.
На базе пункта предоставляются медицинские, юридические и консультационные услуги, помощь в открытии банковских счетов, а также информирование о положенных льготах для военнослужащих и их семей. Все специалисты направляются в зону СВО только после прохождения полного курса подготовки.
Записаться на день открытых дверей и узнать подробности можно на сайте контрактмо.рф, через специального бота или по телефонам: +7 (498) 732-80-47 и +7 (919) 446-64-02.
