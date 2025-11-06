06 ноября 2025, 10:12

Сальдо: Партизаны в Одессе нанесли удар по железнодорожной логистике ВСУ

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике ВСУ в Одессе. Об этом в своем блоге сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.