Сальдо рассказал об ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе
Партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике ВСУ в Одессе. Об этом в своем блоге сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
На участке железнодорожной линии Измаил — Одесса произошла диверсия, организованная одесскими партизанами. Они подорвали рельсы, чтобы помешать движению грузового состава с натовскими снарядами, который должен был прибыть из Румынии. Взрыв произошел за несколько часов до запланированного отправления эшелона, что позволило сорвать транспортировку, добавил Сальдо.
По его словам, украинские спецслужбы пытаются минимизировать последствия инцидента и удалить из публичного доступа материалы, связанные с этой операцией.
