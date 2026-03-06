Нарколог Холдин предупредил о вредном подарочном наборе на 8 Марта
Распространённым подарком на 8 Марта является шампанское с конфетами. Однако такой «праздничный набор» может ударить по здоровью получательницы. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Сочетание игристого вина и сладостей в разы увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
«Конфеты — это быстрые углеводы, а вместе с алкоголем они способствуют ещё более интенсивному выбросы инсулина и ферментов. Перенапряжение поджелудочной железы может привести к её воспалению — панкреатиту», — сказал Холдин.Кроме того, употребление спиртного вместе с конфетами затрудняет выведение этанола, что усиливает алкогольную интоксикацию организма.
«В итоге женщина может получить вместо праздничного настроения головную боль и другие неприятные ощущения», — подчеркнул нарколог.Он добавил, что дарить в знак внимания лучше цветы, а алкоголь на праздничном столе стоит заменить морсами и соками.