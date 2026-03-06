Нарколог Холдин предупредил о вредном подарочном наборе на 8 Марта

06 марта 2026, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Распространённым подарком на 8 Марта является шампанское с конфетами. Однако такой «праздничный набор» может ударить по здоровью получательницы. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Сочетание игристого вина и сладостей в разы увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.





«Конфеты — это быстрые углеводы, а вместе с алкоголем они способствуют ещё более интенсивному выбросы инсулина и ферментов. Перенапряжение поджелудочной железы может привести к её воспалению — панкреатиту», — сказал Холдин.

«В итоге женщина может получить вместо праздничного настроения головную боль и другие неприятные ощущения», — подчеркнул нарколог.