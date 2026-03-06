В Орехово-Зуевском округе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Грузовой автомобиль FAW столкнулся с рейсовым автобусом у деревни Понарино Орехово-Зуевского городского округа в пятницу, 6 марта. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Автобус следовал по маршруту «Куровское — Красное». На место ДТП оперативно прибыли спасатели и медики.
«Работники Мособлпожспаса оградили место аварии, отключили аккумуляторы в повреждённых машинах и помогли растащить их, а также очистили проезжую часть от обломков», — говорится в сообщении.В аварии пострадали пассажирки 1969 и 1989 годов рождения. Врачи оказали им помощь на месте. От госпитализации обе женщины отказались. Остальные участники ДТП отделались лёгким испугом.
