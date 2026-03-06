В Орехово-Зуевском округе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

06 марта 2026, 13:27

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовой автомобиль FAW столкнулся с рейсовым автобусом у деревни Понарино Орехово-Зуевского городского округа в пятницу, 6 марта. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Автобус следовал по маршруту «Куровское — Красное». На место ДТП оперативно прибыли спасатели и медики.





«Работники Мособлпожспаса оградили место аварии, отключили аккумуляторы в повреждённых машинах и помогли растащить их, а также очистили проезжую часть от обломков», — говорится в сообщении.