В Подмосковье могут появиться технопарки для малых компаний
Отдельные технопарки для малых компаний предложила открывать в регионах директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова в ходе экспертного круглого стола подмосковного отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
По мнению Денисовой, в технопарках малые компании смогут вместе использовать свои инновации, что поможет их развитию.
«Благодаря технопаркам малые компании объединятся в своего рода кластеры, в рамках которых будут поддерживать друг друга», — пояснила Денисова.Она также попросила ввести для таких технопарков налоговые льготы, чтобы компании могли больше инвестировать в производство. Предложение поддержал замминистра промышленности и науки Подмосковья, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев.
«Мы считаем актуальным предложение по организации технопарков и налоговым льготам. И все возможности для его реализации у нас есть. (…) Мы возьмем эту инициативу в работу и постараемся оперативно дать свое видение этого механизма», — заявил он.В настоящее время «Единая Россия» собирает предложения для формирования Народной программы, на которую будет опираться в своей деятельности в органах представительной власти.