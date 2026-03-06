В Подмосковье могут появиться технопарки для малых компаний

06 марта 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Отдельные технопарки для малых компаний предложила открывать в регионах директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова в ходе экспертного круглого стола подмосковного отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





По мнению Денисовой, в технопарках малые компании смогут вместе использовать свои инновации, что поможет их развитию.





«Благодаря технопаркам малые компании объединятся в своего рода кластеры, в рамках которых будут поддерживать друг друга», — пояснила Денисова.

«Мы считаем актуальным предложение по организации технопарков и налоговым льготам. И все возможности для его реализации у нас есть. (…) Мы возьмем эту инициативу в работу и постараемся оперативно дать свое видение этого механизма», — заявил он.