«Ведёт себя жёстко»: Политолог рассказал о тупике на переговорах с Украиной в Абу-Даби

26 января 2026, 13:52

Политолог Брутер: переговоры в Абу-Даби зашли в тупик

Фото: iStock/Waldemarus

В Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США. Стороны обсудили разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание центра координации. Несмотря на отсутствие продвижения в решении территориального вопроса, все стороны не считают встречу безрезультатной. Они договорились продолжить диалог 1 февраля.





Политолог Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина и её западные партнёры рассчитывают добиться от России уступок под давлением, не идя навстречу ключевым требованиям. Поэтому на сегодняшний момент возможны лишь два сценария.





«Либо договорённости не будет на данный момент, либо они будут за наш счёт. Они не пойдут по дороге, которая устраивает нас и не устраивает их», — сказал он.

«Он предполагает фиксацию ситуации по аналогу с Уставом НАТО, при этом за ними же остаётся право на фиксацию факта агрессии. Это, на мой взгляд, является неприемлемым. То есть если они скажут, что мы стреляли, то будут иметь право вмешиваться», — сообщил эксперт.

«Переговоры, несмотря на технический прогресс, зашли в стратегический тупик из-за непримиримости политических позиций», — резюмировал Брутер.