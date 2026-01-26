«Ведёт себя жёстко»: Политолог рассказал о тупике на переговорах с Украиной в Абу-Даби
Политолог Брутер: переговоры в Абу-Даби зашли в тупик
В Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США. Стороны обсудили разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание центра координации. Несмотря на отсутствие продвижения в решении территориального вопроса, все стороны не считают встречу безрезультатной. Они договорились продолжить диалог 1 февраля.
Политолог Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина и её западные партнёры рассчитывают добиться от России уступок под давлением, не идя навстречу ключевым требованиям. Поэтому на сегодняшний момент возможны лишь два сценария.
«Либо договорённости не будет на данный момент, либо они будут за наш счёт. Они не пойдут по дороге, которая устраивает нас и не устраивает их», — сказал он.
Брутер пояснил, что украинская сторона, чувствуя поддержку Запада, ведёт себя жёстко, а недавние заявления Владимира Зеленского о готовом договоре с США о гарантиях безопасности аналогичны статье о коллективной обороне в уставе НАТО.
«Он предполагает фиксацию ситуации по аналогу с Уставом НАТО, при этом за ними же остаётся право на фиксацию факта агрессии. Это, на мой взгляд, является неприемлемым. То есть если они скажут, что мы стреляли, то будут иметь право вмешиваться», — сообщил эксперт.
Он также напомнил о «плане из 20 пунктов» от Киева, многие позиции которого для Москвы неприемлемы, а главное — не поддаются верификации. Собеседник провёл параллель с Минскими соглашениями, которые, по его мнению, не были выполнены украинской стороной.
«Переговоры, несмотря на технический прогресс, зашли в стратегический тупик из-за непримиримости политических позиций», — резюмировал Брутер.