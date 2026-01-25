Названо единственное условие для диалога России и Евросоюза

25 января 2026, 19:25

Политолог Кортунов: диалог РФ и ЕС возможен после завершения активной фазы СВО

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Диалог между Россией и Европейским союзом может возобновиться после завершения активной фазы СВО. Такое мнение выразил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.





В беседе с «NEWS.ru» Кортунов заявил, что перемирие резко укрепит в ЕС позиции сторонников диалога с Россией.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе, до полугода, изменения могут произойти, если завершится активная фаза специальной военной операции. Если будет достигнуто хотя бы какое-то устойчивое перемирие, то тогда в Европе очень быстро усилятся позиции тех, кто выступает за диалог с Москвой», — сообщил эксперт.