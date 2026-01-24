«Голова взрывается изнутри»: выяснилось, как действует «секретное оружие» США

24 января 2026, 21:42

NYP: при захвате Мадуро США применили дискомбобулятор, похожий на звуковую волну

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Один из охранников захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассказал о применении «секретного» американского оружия. Об этом пишет New York Post.





По словам очевидца, все радиолокационные системы охраны внезапно отключились без каких‑либо предупреждений. Почти сразу венесуэльские военные заметили над своими позициями большое количество беспилотников и вертолёты.





«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — сказал собеседник издания.