«Голова взрывается изнутри»: выяснилось, как действует «секретное оружие» США
NYP: при захвате Мадуро США применили дискомбобулятор, похожий на звуковую волну
Один из охранников захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассказал о применении «секретного» американского оружия. Об этом пишет New York Post.
По словам очевидца, все радиолокационные системы охраны внезапно отключились без каких‑либо предупреждений. Почти сразу венесуэльские военные заметили над своими позициями большое количество беспилотников и вертолёты.
«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что у военных начались носовые кровотечения, у некоторых — рвота с кровью. Люди падали на землю и не могли подняться или двигаться.
Ранее о дискомбобуляторе высказывался президент США Дональд Трамп. Политик отметил, что ему «нельзя об этом говорить».