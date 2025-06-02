02 июня 2025, 15:48

Вертолет Ми-8 (фото: istockphoto / camptoloma)

Вертолёт Ми-8 — многоцелевой советский и российский вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов. Являясь одним из самых массовых вертолётов в мире, он широко используется как в гражданской, так и в военной авиации. Подробнее об истории создания машины и сферах её применения — расскажет «Радио 1».





Содержание Как появился вертолет МИ-8 Технические характеристики Конструкция вертолета Скорость вертолета МИ-8 Вооружение вертолета Где применяется МИ-8 МИ-8 для гражданских целей

Как появился вертолет МИ-8

Технические характеристики

экипаж: 2–3 человека;

вместимость: до 24 пассажиров или до 4 000 кг груза;

взлётная масса: до 13 000 кг;

двигатели: 2 × ТВ3-117, по 1 950 л.с;

крейсерская скорость: 225 км/ч;

максимальная скорость: 250 км/ч;

практический потолок: 5 000 м;

дальность полёта: до 950 км (с дополнительными баками — до 1 400 км).

Конструкция вертолета

Вертолет Ми-8 (фото: РИА Новости / Максим Блинов)



Скорость вертолета МИ-8

Вооружение вертолета

пулемёты калибра 7,62 мм или 12,7 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (например, УБ-32 с ракетами С-5);

противотанковые управляемые ракеты (в ряде модификаций);

бомбовое вооружение массой до 500 кг.

Где применяется МИ-8

вооружённые силы (доставка личного состава, огневая поддержка, эвакуация);

поисково-спасательные операции;

гражданская авиация;

геологоразведка;

поддержка в условиях чрезвычайных ситуаций;

миротворческие миссии.

МИ-8 для гражданских целей