Вертолет МИ-8: история создания, максимальная скорость, вооружение и технические характеристики
Вертолёт Ми-8 — многоцелевой советский и российский вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов. Являясь одним из самых массовых вертолётов в мире, он широко используется как в гражданской, так и в военной авиации. Подробнее об истории создания машины и сферах её применения — расскажет «Радио 1».
Как появился вертолет МИ-8
Разработка многоцелевого вертолёта Ми-8 началась в конце 1950-х годов в ОКБ-329 под руководством М. Л. Миля. Машина задумывалась как модернизация предыдущей модели Ми-4 с переходом на газотурбинные двигатели. Первый опытный образец, обозначенный как В-8, поднялся в воздух в июне 1961 года. После ряда испытаний и доработок серийное производство началось в 1965 году на Казанском вертолётном заводе.
Ми-8 быстро вошёл в эксплуатацию и стал одним из самых массовых вертолётов в истории.
Технические характеристикиМи-8 — двухдвигательный многоцелевой вертолёт, предназначенный для перевозки пассажиров, грузов, а также выполнения специальных и военных задач. Основные характеристики:
- экипаж: 2–3 человека;
- вместимость: до 24 пассажиров или до 4 000 кг груза;
- взлётная масса: до 13 000 кг;
- двигатели: 2 × ТВ3-117, по 1 950 л.с;
- крейсерская скорость: 225 км/ч;
- максимальная скорость: 250 км/ч;
- практический потолок: 5 000 м;
- дальность полёта: до 950 км (с дополнительными баками — до 1 400 км).
Конструкция вертолетаВертолёт Ми-8 — это многоцелевой винтокрылый аппарат классической одновинтовой схемы, применяемый в самых разных сферах. Его конструкция включает цельнометаллический полумонококовый фюзеляж, состоящий из носовой, центральной и хвостовой частей, а также капот, стабилизатор, шасси и системы управления.
На Ми-8 устанавливаются два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ (либо ТВ2-117АГ в версии Ми-8Т) с главным редуктором, обеспечивающим передачу мощности к пятилопастному несущему и четырёхлопастному хвостовому винтам. Система управления позволяет точно контролировать полёт, регулируя угол наклона лопастей.
Шасси трёхопорное, может быть как колесным, так и лыжным — в зависимости от условий эксплуатации. Вертолёт оснащён целым рядом технических систем: топливной, масляной, противопожарной, противообледенительной, а также системой обогрева и вентиляции.
Конструкция лопастей несущего винта включает прочный лонжерон из алюминиевого сплава, а хвостовая балка выполнена в форме усечённого конуса и имеет гладкую наружную обшивку. Двигатели оборудованы пылезащитными устройствами, что делает возможной эксплуатацию Ми-8 в самых различных климатических условиях — от жаркой пустыни до арктического холода.
Скорость вертолета МИ-8Ми-8 способен развивать максимальную скорость до 250 км/ч. Крейсерская скорость составляет около 225 км/ч. Данные показатели обеспечивают эффективную работу как в транспортной, так и в боевой конфигурации.
Вооружение вертолетаВоенные модификации Ми-8 оснащаются различными видами вооружения:
- пулемёты калибра 7,62 мм или 12,7 мм;
- блоки неуправляемых авиационных ракет (например, УБ-32 с ракетами С-5);
- противотанковые управляемые ракеты (в ряде модификаций);
- бомбовое вооружение массой до 500 кг.
Где применяется МИ-8Ми-8 используется более чем в 50 странах. Области применения включают:
- вооружённые силы (доставка личного состава, огневая поддержка, эвакуация);
- поисково-спасательные операции;
- гражданская авиация;
- геологоразведка;
- поддержка в условиях чрезвычайных ситуаций;
- миротворческие миссии.
МИ-8 для гражданских целейВертолет Ми-8 и его многочисленные модификации стали ключевым элементом транспортной системы СССР, особенно в труднодоступных и отдалённых регионах страны, куда добраться наземным транспортом было крайне затруднительно или вовсе невозможно.
Многофункциональность машины принесла ей неофициальное прозвище «вертолет ста профессий». Ми-8 был приспособлен для полётов в любое время суток и в самых сложных погодных условиях, выдерживая температурный диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Он использовался для доставки геологических партий, перевозки строителей и нефтяников с оборудованием, тушения лесных пожаров, эвакуации больных с зимовок и медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах. Вертолет вмещал до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающим персоналом.
Модификации Ми-8 расширили спектр его задач. Так, Ми-8СПА применялся для поиска космонавтов и экипажей при их приводнении, Ми-8МТ «Метео» выполнял функции метеостанции, Ми-8АМТШ-ВА был адаптирован под эксплуатацию в условиях Крайнего Севера и Арктики, Ми-8МТВ-3Г выполнял роль воздушного госпиталя, а Ми-8АТС использовался для распыления удобрений в сельском хозяйстве.
Вертолет также перевозил уникальные и чувствительные грузы, доставка которых другими способами была невозможна. В частности, с его помощью транспортировали мальков ценных пород рыб — в отличие от наземной доставки, воздушный путь позволял сохранить их живыми.