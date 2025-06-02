В Минобороны назвали число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ

02 июня 2025, 12:35

МО РФ: средства ПВО сбили 316 БПЛА и две ракеты Storm Shadow

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили несколько иностранных авиабомб и более 300 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.