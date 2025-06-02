В Минобороны назвали число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ
МО РФ: средства ПВО сбили 316 БПЛА и две ракеты Storm Shadow
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили несколько иностранных авиабомб и более 300 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки были ликвидированы две британские ракеты Storm Shadow, четыре авиабомбы JDAM и 316 беспилотников, из которых 205 сбиты вне зоны проведения спецоперации.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что в результате падения сбитого украинского беспилотника загорелись несколько частных домов, также получила повреждения многоэтажка. Подробне об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: