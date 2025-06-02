«Враг хочет прикрыть свои провалы»: депутат Миронов попросил не паниковать из-за атак ВСУ
Депутат Миронов: ВСУ атаковали аэродромы в РФ из-за неудач на поле боя
Россиянам не надо паниковать из-за атак украинской армии (ВСУ) на военные аэродромы, объявил лидер СРЗП Сергей Миронов.
«Не надо разгонять пораженческие настроения, играя на руку врагу. Враг своими воплями о небывалой успешной диверсии хочет прикрыть свои провалы на поле боя», — выразил свое мнение депутат в беседе с NEWS.ru.
Миронов уточнил, что лишь за последние несколько дней российские военные взяли под контроль практически 20 населенных пунктов. А главком сухопутных войск армии Украины тем временем был отправлен в отставку из-за огромных потерь от ударов российских ВКС. Со слов лидера СРЗП, нельзя «подыгрывать врагу в информационной войне» за общественное мнение.
Вместе с тем депутат полагает, что необходимо делать выводы из произошедшего и действовать. В первую очередь — нужно принять меры и наказать виновных, так как стратегическая авиация оказалась без достаточной защиты. То же самое касается вопросов контроля грузового транспорта на въезде в страну, подчеркнул Миронов.
«Врагом использованы новые технические решения для реализации атак — их надо проанализировать и взять на вооружение, в том числе организовать защиту от этих решений. Нам нужно действовать на опережение», — добавил депутат.
Миронов полагает, что РФ не станет развязывать ядерную войну в ответ на такие атаки. Однако он заметил, что «возмездие будет обязательно».