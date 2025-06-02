Российские разведчики угнали канадский бронетранспортёр прямо на глазах у солдат ВСУ

Бойцы ВС РФ угнали канадский БТР LAV Super Bison на глазах у солдат ВСУ
Фото: iStock/Ruthie Arora

Разведчики ВС РФ захватили у украинских военных канадский бронетранспортёр LAV Super Bison. Соответствующую видеозапись представил в личном блоге журналист и военный историк Евгений Норин.



На опубликованных кадрах видно, как бойцы разведывательной роты 22-го мотосрелкового полка ВС РФ забирают технику прямо на глазах у солдат ВСУ. К слову, украинский механик-водитель предпринял попытку догнать бронетранспортёр, но безуспешно.

Ранее в этот день турецкий политолог, руководитель дипломатического клуба в Анкаре Ахмет Доган заявил, что переговоры делегаций России и Украины, которые состоятся 2 июня, вероятно, не приведут к чему-то конструктивному.

Анастасия Чинкова

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