Российские разведчики угнали канадский бронетранспортёр прямо на глазах у солдат ВСУ
Разведчики ВС РФ захватили у украинских военных канадский бронетранспортёр LAV Super Bison. Соответствующую видеозапись представил в личном блоге журналист и военный историк Евгений Норин.
На опубликованных кадрах видно, как бойцы разведывательной роты 22-го мотосрелкового полка ВС РФ забирают технику прямо на глазах у солдат ВСУ. К слову, украинский механик-водитель предпринял попытку догнать бронетранспортёр, но безуспешно.
Ранее в этот день турецкий политолог, руководитель дипломатического клуба в Анкаре Ахмет Доган заявил, что переговоры делегаций России и Украины, которые состоятся 2 июня, вероятно, не приведут к чему-то конструктивному.
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