07 июля 2026, 12:30

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

8 июля Карен Шахназаров отмечает 73-летие. Его знают как кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного деятеля. «Радио 1» расскажет, как сегодня живет народный артист России и почему Украина объявила его в розыск.





Содержание Биография Карена Шахназарова Причины розыска Шахназарова СБУ Что Шахназаров говорил о СВО Личная жизнь Карен Шахназаров сейчас

Биография Карена Шахназарова

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

Причины розыска Шахназарова СБУ

Что Шахназаров говорил о СВО

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Личная жизнь

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Карен Шахназаров сейчас