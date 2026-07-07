Высказался о Пугачёвой и СВО, после чего оказался в розыске: где сейчас Карен Шахназаров и как его изменили слава и легкодоступные женщины?
8 июля Карен Шахназаров отмечает 73-летие. Его знают как кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного деятеля. «Радио 1» расскажет, как сегодня живет народный артист России и почему Украина объявила его в розыск.
Биография Карена ШахназароваКарен Георгиевич Шахназаров — известный советский и российский режиссер, сценарист и продюсер. Он руководит киноконцерном «Мосфильм», входит в попечительский совет Высшей школы телевидения МГУ и в состав Общественной палаты России. Кроме того, мужчина часто участвует в интеллектуальных телепрограммах на крупных каналах. Он родился в интернациональной семье. Отец, Георгий Хосроевич Шахназаров, происходил из древнего армянского дворянского рода, занимался литературой и философией. Мать, Анна Григорьевна, — русская. Карен учился в московской школе № 4, а в 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его мастером стал Игорь Таланкин. У него же Шахназаров работал ассистентом во время съемок фильма «Выбор цели».
В 1973–1975 годах он трудился ассистентом режиссера на студии «Мосфильм». Затем прошел срочную службу в Советской армии. С 1976 года начал самостоятельную режиссерскую карьеру, а в 1984-м стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». В 1987 году Шахназаров возглавил творческое объединение «Старт», а в 1990-м оно получило новое название — студия «Курьер». С 20 апреля 1998 года он занимает пост генерального директора и председателя правления киноконцерна «Мосфильм». Его первой работой в кино стал фильм «Добряки».
Широкую известность Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза», вышедший в 1983 году. Читатели журнала «Советский экран» признали эту картину лучшей. Критики высоко оценили и фильм «Курьер» 1986 года — экранизацию его собственной повести. Среди других заметных работ режиссера — фантасмагории «Город Зеро» и «Сны», драмы «Зимний вечер в Гаграх» и «Цареубийца» с Малькольмом Макдауэллом, а еще фильмы «День полнолуния», «Всадник по имени Смерть», «Исчезнувшая империя» и «Белый тигр». Шахназаров нередко сам писал сценарии к своим картинам и сотрудничал с писателем Бородянским. Он вел программу «ХХ век в кадре и за кадром» на РТВ и преподавал во ВГИКе в мастерской режиссуры игрового кино.
Причины розыска Шахназарова СБУПо информации МВД Украины, СБУ разыскивает Карена Шахназарова. В разговоре с aif.ru режиссер отказался обсуждать эту тему и назвал такие сообщения «глупостями». Он добавил, что подобные публикации время от времени появляются в интернете. В 2024 году Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против российского режиссера. По сообщениям ведомства, его подозревают в «оправдании вооруженной агрессии». Следователи утверждают, что Шахназаров, пользуясь своей известностью, регулярно высказывался в поддержку РФ.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что это дело его не беспокоит. Режиссер спросил, какие юридические претензии к нему могут возникнуть, если он не совершал преступлений. Кроме того, он призвал украинскую прокуратуру обратить внимание, по его мнению, на преступления Владимира Зеленского. Шахназаров заявил, что глава киевского режима несет ответственность за гибель сотен людей, в том числе детей, женщин и пожилых.
Что Шахназаров говорил о СВОШахназаров не раз поддерживал спецоперацию и курс российских властей. Он говорил, что считает действия России справедливыми и уверен в ее правоте. Режиссер связывал конфликт с распадом СССР и расширением НАТО. Он желал стране победы и надеялся на возвращение диалога с Украиной. По его мнению, исход СВО повлияет на будущее России и на ситуацию в мире.
Отъезд части артистов Шахназаров назвал их личным выбором и не увидел в этом серьезной потери для страны. При этом он выступил против удаления из фильмов актеров, осудивших спецоперацию или уехавших за границу. О Пугачевой режиссер сказал, что не считает ее предательницей, но уверен: своим решением она оттолкнула многих поклонников.
Личная жизньКарен официально связывал личную жизнь с тремя женщинами. Впервые он женился еще в молодости. Этот союз продлился всего полгода. Сам режиссер объяснял разрыв просто: отношения не выдержали периода, когда в работе у него не ладилось. Пресса не раз писала о его романе с Марией Шукшиной. Лидия Федосеева-Шукшина даже говорила, что одобрила их союз. Но пара рассталась. Шахназаров не скрывал: Мария ему нравилась, и симпатия оказалась взаимной.
Вторая жена вошла в жизнь режиссера через пару месяцев после знакомства. Елена Сетунская, сегодня известная как телеведущая Алена Зандер, через два года после свадьбы родила дочь Анну. Но и этот брак разрушила работа. На этот раз причиной стали известность, внимание женщин и измены. Елена устала от такого поведения мужа, забрала дочь и уехала в США. Там она вышла замуж за голливудского продюсера. Шахназаров воспринял ее отъезд как побег. Он говорил, что не видел серьезных причин для расставания. С дочерью режиссер встретился лишь через двадцать лет. Тогда он понял: они слишком разные, и общих тем для разговора почти нет.
Позже Анна купила квартиру в Москве. В 2022 году СМИ писали о судебном споре между ней и отцом из-за этой недвижимости. По сообщениям прессы, режиссер хотел получить половину стоимости жилья, так как платил налоги и коммунальные расходы, пока квартира пустовала. Сам он публично эту историю не комментировал, но и прямо не опровергал.
В третий раз Шахназаров женился в начале 90-х. Его избранницей стала актриса Дарья Майорова. Они познакомились на съемках фильма «Цареубийца». Дарья выросла в семье, тесно связанной с кино. В этом браке у режиссера родились два сына — Василий и Иван. Уже взрослыми они признавались: долго не понимали, что родители расстались, настолько часто отец участвовал в их жизни. Сейчас режиссер живет один. По его словам, из-за этого он все чаще разочаровывается в профессии, ведь она отняла у него семейное счастье.
Карен Шахназаров сейчасВ 2024 году «Мосфильм» отметил 100-летие. Карен Шахназаров рассказал, что за годы работы команда превратила студию в современный комплекс и на 30% увеличила ее мощности. Обновление заняло десять лет, а новые объекты строили в течение последних пяти. В интервью «Эмпатия Манучи» режиссер допустил, что после его ухода студию возглавит другой человек и выберет иной курс. Среди главных задач он назвал рост производства российских фильмов и привлечение частных вложений. По его оценке, «Мосфильм» может выйти на уровень 350 картин в год.
Шахназаров часто высказывался о политике и целях СВО. В январе он пришел на программу Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» и в тот же период получил пятого «Золотого орла» за вклад в кино.
В начале 2025 года режиссер прокомментировал номинацию Юрия Борисова на «Оскар». Он отметил, что актер попал в список после роли в американском фильме «Анора», и пожелал ему удачи. В феврале Шахназаров вошел в новое правление Союза писателей России во главе с Владимиром Мединским, а летом ЕС включил его в санкционный список. В 2026 году режиссер объявил о работе над новой исторической лентой. Подробности сюжета он не раскрыл, но сообщил, что часть сцен планирует снять в Кремле.