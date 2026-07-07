«У нас свободные отношения»: Ирена Понарошку раскрыла секрет счастливого брака

07 июля 2026, 06:35

Ирена Понарошку назвала «свободные отношения» секретом счастливого брака

Ирена Понарошку (Фото: Instagram* / @irenaponaroshku)

Телеведущая Ирена Понарошку, пережив непростой развод, по‑новому взглянула на то, какими должны быть отношения. Сейчас она состоит во втором браке и чувствует себя счастливой.





Её избранником стал финансист Руслан Годизов, отношения с которым она узаконила в августе 2023 года. Церемония получилась скромной и приватной без масштабного торжества.



43-летняя Ирена подчёркивает, что для неё и Руслана крайне важно сохранять личное пространство друг друга. Именно в этом они видят залог семейной гармонии, пишет «Стархит».



«У нас с мужем свободные отношения в самом лучшем смысле этого слова: если мне хочется лежать на пляже, а ему — заниматься спортом, то я лежу на пляже, а он идет тренироваться», — поделилась Понарошку.