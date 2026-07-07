«У нас свободные отношения»: Ирена Понарошку раскрыла секрет счастливого брака
Ирена Понарошку назвала «свободные отношения» секретом счастливого брака
Телеведущая Ирена Понарошку, пережив непростой развод, по‑новому взглянула на то, какими должны быть отношения. Сейчас она состоит во втором браке и чувствует себя счастливой.
Её избранником стал финансист Руслан Годизов, отношения с которым она узаконила в августе 2023 года. Церемония получилась скромной и приватной без масштабного торжества.
43-летняя Ирена подчёркивает, что для неё и Руслана крайне важно сохранять личное пространство друг друга. Именно в этом они видят залог семейной гармонии, пишет «Стархит».
«У нас с мужем свободные отношения в самом лучшем смысле этого слова: если мне хочется лежать на пляже, а ему — заниматься спортом, то я лежу на пляже, а он идет тренироваться», — поделилась Понарошку.
Разные графики, разное время отхода ко сну не становятся поводом для конфликтов. При этом супруги находят и общие занятия, которые им по душе.
Опыт первого брака помог Ирене лучше разобраться в собственных потребностях, поэтому теперь для неё особенно ценно право на личные границы. По её мнению, даже в счастливом союзе партнёрам приходится учитывать привычки друг друга, а прочным фундаментом их брака c Годизовым стали ежедневные усилия и взаимное уважение.