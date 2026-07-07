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«У нас свободные отношения»: Ирена Понарошку раскрыла секрет счастливого брака

Ирена Понарошку назвала «свободные отношения» секретом счастливого брака
Ирена Понарошку (Фото: Instagram* / @irenaponaroshku)

Телеведущая Ирена Понарошку, пережив непростой развод, по‑новому взглянула на то, какими должны быть отношения. Сейчас она состоит во втором браке и чувствует себя счастливой.



Её избранником стал финансист Руслан Годизов, отношения с которым она узаконила в августе 2023 года. Церемония получилась скромной и приватной без масштабного торжества.

43-летняя Ирена подчёркивает, что для неё и Руслана крайне важно сохранять личное пространство друг друга. Именно в этом они видят залог семейной гармонии, пишет «Стархит».

«У нас с мужем свободные отношения в самом лучшем смысле этого слова: если мне хочется лежать на пляже, а ему — заниматься спортом, то я лежу на пляже, а он идет тренироваться», — поделилась Понарошку.

Разные графики, разное время отхода ко сну не становятся поводом для конфликтов. При этом супруги находят и общие занятия, которые им по душе.

Опыт первого брака помог Ирене лучше разобраться в собственных потребностях, поэтому теперь для неё особенно ценно право на личные границы. По её мнению, даже в счастливом союзе партнёрам приходится учитывать привычки друг друга, а прочным фундаментом их брака c Годизовым стали ежедневные усилия и взаимное уважение.
Александр Огарёв

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