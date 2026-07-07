«Меня девочки побили после школы»: Решетова вспомнила о травле в подростковом возрасте

07 июля 2026, 12:12

Анастасия Решетова рассказала, как в школе её избивали из-за внешности

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова впервые откровенно рассказала о школьной травле, с которой столкнулась в подростковом возрасте. По словам блогера и телеведущей, причиной агрессии со стороны одноклассниц стала её внешность.





В шоу «Дерзкая готовка» Решетова призналась, что рано начала выглядеть взрослее сверстниц, из-за чего стала объектом зависти и буллинга. По её словам, однажды конфликт закончился дракой.





«Меня девочки побили после школы просто за то, что "у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься" — коленкой в лоб. Пойдём поговорим вдвоём на одну», — рассказала Анастасия.