«Меня девочки побили после школы»: Решетова вспомнила о травле в подростковом возрасте
Анастасия Решетова рассказала, как в школе её избивали из-за внешности
Анастасия Решетова впервые откровенно рассказала о школьной травле, с которой столкнулась в подростковом возрасте. По словам блогера и телеведущей, причиной агрессии со стороны одноклассниц стала её внешность.
В шоу «Дерзкая готовка» Решетова призналась, что рано начала выглядеть взрослее сверстниц, из-за чего стала объектом зависти и буллинга. По её словам, однажды конфликт закончился дракой.
«Меня девочки побили после школы просто за то, что "у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься" — коленкой в лоб. Пойдём поговорим вдвоём на одну», — рассказала Анастасия.Телеведущая вспомнила, что после драки вернулась домой с синяками на лице, однако решила ничего не рассказывать родным. По её словам, это был не единственный подобный случай за школьные годы.
Решетова также призналась, что долгое время предпочитала терпеть подобное отношение. Тогда ей казалось, что смирение — правильный путь, поэтому она не пыталась активно противостоять обидчикам.