«Любовь-морковь» по всему Союзу и внебрачные дети в каждом городе: Михаилу Муромову 75. Как сейчас живет артист?
Михаил Муромов — один из самых ярких и загадочных символов советской эстрады конца 1980-х. Его хит «Яблоки на снегу» стал настоящим народным гимном, а сам певец — кумиром для миллионов. Его жизненный путь уникален: от талантливого ученого-изобретателя и ресторанного метрдотеля до суперзвезды, чья популярность в конце 80-х могла соперничать со славой самой Аллы Пугачевой. 18 ноября 2025 года артисту исполняется 75 лет, и он по-прежнему в строю, выступая на ретро-концертах и оставаясь такой же неоднозначной и интересной личностью, чья бурная биография полна творческих взлетов, громких скандалов и многочисленных любовных романов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила МуромоваБудущая звезда сцены родился 18 ноября 1950 года в московской семье ученых. Талантливый мальчик с легкостью окончил физико-математическую школу, Московский технологический институт мясной и молочной промышленности и поступил в аспирантуру. Там он проявил себя как изобретатель, создав и запатентовав три прибора для пищевой промышленности, которые, по его словам, до сих пор используются при производстве колбас. Параллельно с наукой Михаил серьезно занимался спортом, получив звание мастера спорта по плаванию и первый разряд по боксу.
Осознав, что в науке денег нет, Муромов устроился метрдотелем в дорогие рестораны Москвы и Подмосковья. По его словам, он зарабатывал в 20 раз больше, чем в аспирантуре, и на эти деньги купил свою первую звукозаписывающую аппаратуру и создал домашнюю студию. В 1969 году его пригласили в качестве гитариста и вокалиста в ВИА «Славяне», где он работал до 1972 года.
Звездный час и хитыПуть к всесоюзной славе занял у Муромова несколько лет, но его прорыв был стремительным. Дебютировал артист на большой сцене относительно поздно, в 1985 году, на Московском международном фестивале молодежи и студентов. В 1987 году вышел хит «Яблоки на снегу» на стихи Андрея Дементьева, который стал визитной карточкой певца и одним из музыкальных символов эпохи. Уже в 1988 году его пригласили с этой песней на фестиваль «Песня года».
Пик популярности Муромова пришелся на 1987-1991 годы. Тогда он подарил поклонникам знаковые песни: «Ариадна», «Странная женщина» (на стихи Ларисы Рубальской), а также целый цикл песен об Афганистане («Афганистан», «Боевым награждается орденом»), хотя сам певец в этой стране никогда не был.
Личная жизньЕдинственной официальной женой певца была Тамара Муромова. Они поженились в 1973 году, когда оба были аспирантами. Этот брак, заключенный по большой любви, продлился всего три года и распался в 1976 году. Причиной разрыва сам артист называет свою неверность и неготовность к семейным обязательствам. Он откровенно признавался, что ощущал обручальное кольцо как «свинцовый обруч на голове». Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
После расторжения брака Муромов сознательно выбрал путь одиночества, предпочитая свободу любым официальным отношениям. Однако в его жизни все же присутствовали женщины, которые оставались рядом с ним на протяжении многих лет. Более 30 лет певца связывали близкие отношения с Людмилой Сигаревой, которая стала его директором и надежным партнером. Она появилась в его жизни после одного из концертов, и между ними, по выражению самого Муромова, сразу «завязалась любовь-морковь». Людмила не только занималась его карьерой, но и могла заменить костюмера или звукорежиссера. При этом артист признавал, что параллельно у него могли быть романы на стороне.
В разные годы в прессе появлялась информация о романах Муромова с певицей Азизой и экстрасенсом Джуной, однако сам артист эти слухи опровергал, называя их своими друзьями. Одним из самых драматичных он называл отношения со Светланой Шевченко, которую осудили за финансовые махинации.
В ноябре 2025 года в программе «Малахов» бывшая телеведущая Вера Сапронова рассказала, что была гражданской женой Муромова на протяжении 16 лет. Их отношения начались в 1985 году и долгое время скрывались от публики по требованию певца.
Дети Михаила МуромоваМихаил Муромов — отец нескольких внебрачных детей. На вопросы об их точном количестве он часто отшучивается и официально признает только четверых детей.
«Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это, кстати, уже делал. Но цифру озвучивать не буду. Очень нескромно прозвучит. Я с этими детьми незнаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей», — цитирует артиста News.ru.
Трое из них — Николай, Павел и Артур — взрослые самостоятельные мужчины, чьи матери предпочли остаться в тени. Муромов помогал в их воспитании, оказывая материальную поддержку до совершеннолетия, однако близкого общения в зрелом возрасте, по словам артиста, у них не сложилось.
Самой драматичной страницей в жизни певца стала судьба старшего сына Михаила, рожденного в отношениях с телеведущей Верой Сапроновой. Их шестнадцатилетний гражданский брак тщательно скрывался от публики. Мальчик, названный в честь отца, рос одаренным ребенком — начал говорить в 7 месяцев, а в три года его приняли в экспериментальный детский сад при Академии наук.
Однако жизнь в тайне и постепенный уход отца из семьи тяжело сказались на подростке. Трагическим предзнаменованием стал вопрос, который молодой человек задал матери за две недели до своей смерти:
«Мам, как думаешь, если я умру, папа придет на мои похороны?».
В 2019 году 33-летний Михаил Муромов-младший скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба. Несмотря на сложные отношения в последние годы, певец пришел проститься с сыном и провел все положенное время на отпевании и похоронах. Для Веры Сапроновой эта утрата стала тяжелейшим ударом, справиться с которым ей помогает вера в Бога.
Как сейчас живет МуромовСегодня артист ведет довольно скромную жизнь. Его финансовое положение оставляет желать лучшего, но он не унывает и продолжает заниматься творчеством. Основной доход Михаила — это государственная пенсия, которая, по его словам, очень невелика и составляет 12-13 тысяч рублей в месяц. Муромов также получает авторские вознаграждения за свои старые хиты, но они символические — до трех тысяч рублей в месяц. Эти выплаты считаются заработком, из-за чего он не получает надбавки к пенсии.
Изданию «Тайны звезд» артист рассказал, что вынужден в настоящее время продолжать выступать.
«Не отказываюсь ни от каких предложений. Мне на комфортную жизнь надо 70 000 рублей в месяц. А пенсия – 12 700! Оказывается, то, что я авторские получаю, это мой приработок. Вот мне и срезали субсидии. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой, ничего нет. Я городской житель. Ючусь в однушке в Москве. Но сцена кормит. И пока могу, буду выступать. Я не жалуюсь».