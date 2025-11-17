17 ноября 2025, 18:37

Михаил Муромов (Фото: Telegram @m_muromov)

Михаил Муромов — один из самых ярких и загадочных символов советской эстрады конца 1980-х. Его хит «Яблоки на снегу» стал настоящим народным гимном, а сам певец — кумиром для миллионов. Его жизненный путь уникален: от талантливого ученого-изобретателя и ресторанного метрдотеля до суперзвезды, чья популярность в конце 80-х могла соперничать со славой самой Аллы Пугачевой. 18 ноября 2025 года артисту исполняется 75 лет, и он по-прежнему в строю, выступая на ретро-концертах и оставаясь такой же неоднозначной и интересной личностью, чья бурная биография полна творческих взлетов, громких скандалов и многочисленных любовных романов. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Муромова Звездный час и хиты Личная жизнь Дети Михаила Муромова Как сейчас живет Муромов



Биография Михаила Муромова

Звездный час и хиты

Михаил Муромов (Фото: скриншот клипа на песню «Ариадна»)



Личная жизнь

Михаил Муромов и Вера Сапронова с сыном Михаилом (Фото: скриншот т/п «Малахов»)



Дети Михаила Муромова

«Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это, кстати, уже делал. Но цифру озвучивать не буду. Очень нескромно прозвучит. Я с этими детьми незнаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей», — цитирует артиста News.ru.

Михаил Муромов с сыном Михаилом (Фото: скриншот т/п «Малахов»)



«Мам, как думаешь, если я умру, папа придет на мои похороны?».

Как сейчас живет Муромов

Михаил Муромов (Фото: Telegram @m_muromov)



«Не отказываюсь ни от каких предложений. Мне на комфортную жизнь надо 70 000 рублей в месяц. А пенсия – 12 700! Оказывается, то, что я авторские получаю, это мой приработок. Вот мне и срезали субсидии. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой, ничего нет. Я городской житель. Ючусь в однушке в Москве. Но сцена кормит. И пока могу, буду выступать. Я не жалуюсь».