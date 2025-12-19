19 декабря 2025, 15:29

Елизавета Боярская

Елизавета Михайловна Боярская — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Она родилась в семье известных актеров — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. 20 декабря Боярской исполняется 40 лет. Ее отец не раз высказывался о том, что главная роль женщины — материнство и поддержка супруга, однако сама актриса сумела выстроить карьеру, не отказываясь от семьи. О том, как сегодня живет Боярская, как ее супруг реагирует на откровенные сцены с ее участием и какие высказывания актриса делала о СВО, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елизаветы Боярской: детство и семья Почему Боярская хотела стать журналистом Театральная карьера Елизаветы Боярской Антрепризы и музыкально-поэтические проекты Карьера в кино: от эпизодов к большим ролям Исторические проекты и «Анна Каренина» Елизавета Боярская про СВО Личная жизнь Елизаветы Боярской: брак с Максимом Матвеевым Елизавета Боярская сегодня

Биография Елизаветы Боярской: детство и семья

Елизавета и Михаил Боярские

«Мне это казалось несерьезным, и я этого стеснялась. И вообще, папина популярность и известность была скорее минусом. Ты идешь с папой за руку, ты просто хочешь с ним побыть, а папу разрывают на сто кусков. Пальцем показывают — это он, это он!» — вспоминала актриса.



Почему Боярская хотела стать журналистом

«Я сделала одно-единственное интервью, с ведущим КВН Александром Масляковым. И задавала такие дурацкие вопросы! Такие сейчас любят задавать мне, типа трудно ли быть дочкой Боярского, почему мой папа носит черную шляпу и правда ли, что мы с ним дома фехтуем…» — рассказала актриса.

Театральная карьера Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская

Антрепризы и музыкально-поэтические проекты

Карьера в кино: от эпизодов к большим ролям

Исторические проекты и «Анна Каренина»

«В обычной жизни мы с Лизой тихие, неконфликтные люди, и почти девять месяцев изображать на площадке пару в неврастенических отношениях было эмоционально затратно — Лиза, например, почти год после этого нигде не снималась», — говорил Матвеев.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Озвучивание и работа в анимации

«Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах". И я была очень довольна, что продюсер "богатырской саги". Сергей Михайлович Сельянов предложил мне эту роль. Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта», — признается Елизавета.

Елизавета Боярская про СВО

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди хотят мира и жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Личная жизнь Елизаветы Боярской: брак с Максимом Матвеевым

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история», — вспоминала актриса.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Откровенные сцены и реакция мужа

Елизавета Боярская сегодня