Влюбилась в женатого и снялась в откровенной сцене: как живет звезда «Анны Карениной» Елизавета Боярская и что говорила про СВО?
Елизавета Михайловна Боярская — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Она родилась в семье известных актеров — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. 20 декабря Боярской исполняется 40 лет. Ее отец не раз высказывался о том, что главная роль женщины — материнство и поддержка супруга, однако сама актриса сумела выстроить карьеру, не отказываясь от семьи. О том, как сегодня живет Боярская, как ее супруг реагирует на откровенные сцены с ее участием и какие высказывания актриса делала о СВО, — в материале «Радио 1».
Биография Елизаветы Боярской: детство и семьяЕлизавета Михайловна Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде в семье известных театральных артистов — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. С 2019 года Луппиан занимает должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
У актрисы есть старший брат — Сергей Боярский. В разное время он занимался предпринимательской деятельностью, в 2012 году стал советником губернатора Санкт-Петербурга, а с 2016 года является депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия». В 2021 году Сергей Боярский был вновь избран в нижнюю палату парламента.
Несмотря на то что детство Елизаветы прошло за кулисами театра, связывать жизнь с актёрской профессией она долго не планировала. Более того, популярность отца, по её словам, вызывала у неё внутренний дискомфорт. Актриса не раз отмечала, что внимание окружающих мешало простому человеческому общению с родителями и воспринималось скорее как обуза, чем как привилегия.
«Мне это казалось несерьезным, и я этого стеснялась. И вообще, папина популярность и известность была скорее минусом. Ты идешь с папой за руку, ты просто хочешь с ним побыть, а папу разрывают на сто кусков. Пальцем показывают — это он, это он!» — вспоминала актриса.
Почему Боярская хотела стать журналистомПосле школы Боярская всерьёз рассматривала поступление на факультет журналистики, планируя развиваться в сфере PR. Она даже посещала подготовительные курсы и сделала пробное интервью с Александром Масляковым, однако осталась недовольна результатом.
«Я сделала одно-единственное интервью, с ведущим КВН Александром Масляковым. И задавала такие дурацкие вопросы! Такие сейчас любят задавать мне, типа трудно ли быть дочкой Боярского, почему мой папа носит черную шляпу и правда ли, что мы с ним дома фехтуем…» — рассказала актриса.Однажды мама Елизаветы пригласила ее на открытие учебного театра. Именно там, наблюдая за выступлениями студентов, Боярская осознала, что хочет быть частью театрального мира — не как зритель, а как участник.
Театральная карьера Елизаветы БоярскойПосле окончания школы Елизавета поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — Российский государственный институт сценических искусств). Она обучалась на курсе Льва Додина, получала президентскую стипендию и окончила вуз в 2007 году. Среди её однокурсников был Данила Козловский.
Ещё в студенческие годы Боярская начала сотрудничество с Малым драматическим театром — Театром Европы. За роль Гонерильи в спектакле «Король Лир» она была удостоена премии «Золотой софит» в 2006 году.
После получения диплома актриса вошла в Молодую студию театра, а в 2012 году была принята в основную труппу. В разные годы она исполнила роли в спектаклях «Блажь», «Бесплодные усилия любви», «Прекрасное воскресенье для разбитого сердца», а также во множестве классических постановок.
По состоянию на конец 2024 года Боярская задействована в спектаклях «Жизнь и судьба», «Три сестры», «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Братья Карамазовы», «Дядя Ваня» и «Чайка». За роль Аркадиной в «Чайке» актриса вновь получила «Золотой софит» в 2023 году.
Антрепризы и музыкально-поэтические проектыПомимо репертуарного театра, Боярская участвовала в антрепризных постановках. В 2008 году она играла в «Сирано де Бержераке» вместе с Сергеем Безруковым, а в 2013-м исполнила роль Катерины Измайловой в спектакле «Леди Макбет нашего уезда».
В 2019 году актриса предстала в образе Марины Цветаевой в музыкально-поэтическом спектакле «1926», признавшись, что творчество поэтессы сопровождало её с юных лет.
Карьера в кино: от эпизодов к большим ролямДебют Боярской в кино состоялся в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности-3». В 2004 году она снялась в фильме «Бункер» Оливера Хиршбигеля, а первой заметной работой стала роль в картине «Первый после Бога» (2005).
Широкая известность пришла к актрисе после фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007). Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей и критиков, именно эта лента сделала Боярскую узнаваемой для аудитории. В 2008 году она сыграла Анну Тимиреву в фильме «Адмиралъ», назвав эту роль одной из самых важных в своей карьере.
Исторические проекты и «Анна Каренина»В 2008 году актриса исполнила роль Анны Тимиревой в фильме «Адмиралъ», которая стала одной из ключевых в её карьере. В дальнейшем Боярская неоднократно появлялась в исторических проектах, включая сериалы «Я вернусь», «Пётр Первый. Завещание», «Анна Каренина. История Вронского» и «Великая. Золотой век», где она сыграла Екатерину II.
Съемки в «Анне Карениной» стали особенно эмоционально сложными, поскольку партнером актрисы был ее муж Максим Матвеев.
«В обычной жизни мы с Лизой тихие, неконфликтные люди, и почти девять месяцев изображать на площадке пару в неврастенических отношениях было эмоционально затратно — Лиза, например, почти год после этого нигде не снималась», — говорил Матвеев.Актриса не скрывает, что чаще выбирает проекты с историческим контекстом, считая современные сценарии менее интересными.
В 2023 году Боярская снялась в драматическом сериале «Цикады», где сыграла мать одного из подростков. В 2024 году вышел семейный фильм «Малышарики. День рождения», ставший очередной совместной работой с Константином Хабенским.
Озвучивание и работа в анимации
Елизавета Боярская активно работает в дубляже. Она озвучивала Бабу-ягу в проектах франшизы «Три богатыря», волчицу Бьянку в мультфильмах «Волки и овцы», а также Мару в анимационной комедии «Кощей. Похититель невест».
«Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах". И я была очень довольна, что продюсер "богатырской саги". Сергей Михайлович Сельянов предложил мне эту роль. Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта», — признается Елизавета.
Елизавета Боярская про СВОВ день начала специальной военной операции Елизавета Боярская высказалась в социальных сетях, опубликовав изображение белого голубя — традиционного символа мира. В своей публикации актриса подчеркнула, что выступает за мирное разрешение конфликта, и выразила надежду на скорейшее завершение происходящего. Она также отметила, что в сложившейся ситуации особенно важно, чтобы верх одержали милосердие и здравый смысл.
«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди хотят мира и жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.Кроме того, супруг актрисы Максим Матвеев в интервью Надежде Стрелец рассказал, что в их семье существуют разные взгляды на политические процессы. По его словам, позиции членов семьи не во всем совпадают, в том числе с точкой зрения отца Боярской — Михаила Боярского, который публично высказывался в поддержку СВО.
Личная жизнь Елизаветы Боярской: брак с Максимом МатвеевымС Максимом Матвеевым Елизавета Боярская познакомилась в 2007 году на пробах к фильму «1612». Тогда актер состоял в отношениях с Яной Сексте и не обратил на Боярскую внимания. Через несколько лет они вновь встретились на съемках фильма «Не скажу».
«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история», — вспоминала актриса.Вскоре он развелся с Яной Сексте, с которой, по его словам, сумел сохранить теплые отношения. Сексте вышла замуж и родила дочь. Боярская отмечала, что они поддерживают общение семьями и хорошо общаются. О причинах развода Максима и Яны неизвестно, артисты не любят раскрывать причины расставания.
28 июля 2010 года Боярская и Матвеев поженились. У супругов двое сыновей — Андрей (2012) и Григорий (2018). Актриса не раз подчёркивала, что семья и дети занимают центральное место в её жизни.
Откровенные сцены и реакция мужа
Летом 2025 года в СМИ появились слухи о возможных разногласиях в семье актёров из-за откровенной сцены Боярской в сериале «Опасная близость». Максим Матвеев признался, что поначалу такие эпизоды давались ему непросто, однако со временем он стал относиться к ним спокойнее.
По словам актера, подобные сцены — часть профессии, и они не становятся поводом для семейных конфликтов