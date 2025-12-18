«Смеялись до боли в животе»: Полина Диброва рассказала, как проводит время с новым возлюбленным

18 декабря 2025, 20:59

Полина Диброва опубликовала новое видео с Романом Товстиком и детьми

Роман Товстик и Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Полина Диброва вновь показала, как проводит время с новым возлюбленным — Романом Товстиком. Новое видео появилось в ее телеграм-канале.





На кадрах запечатлена сама модель, ее дети от брака с Дмитрием Дибровым, бизнесмен и, предположительно, его наследники от прошлых отношений. Все они собрались за одним столом для игры в «Мафию».

«Открыли прекрасное занятие с детьми — игра «Мафия». Всем на заметку к новогодним праздникам. Смеялись до боли в животе», — написала Полина.