Вера Сотникова предложила Ларисе Долиной приют после скандала с квартирой
Актриса Вера Сотникова пригласила певицу Ларису Долину пожить в своем небольшом доме и призвала блогеров прекратить нападки на певицу. Об этом она написала в своих соцсетях.
Поводом стала недавняя ситуация с квартирой Долиной. Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и вернул жильё Полине Лурье, купившей его за 112 млн рублей у исполнительницы хита «Погода в доме».
Сотникова обратилась к Долиной, выражая сочувствие и поддержку.
«Лариса, если что... приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров», — написала актриса.
По словам Веры Михайловны, она искренне переживает за звезду и планирует связаться с её директором, чтобы предложить помощь. Сотникова отметила, что нападкам в интернете на людей, оказавшихся в сложных ситуациях, не должно быть места, и призвала блогеров проявлять понимание.