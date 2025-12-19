Вера Сотникова предложила Ларисе Долиной приют после скандала с квартирой

19 декабря 2025, 10:54

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Вера Сотникова пригласила певицу Ларису Долину пожить в своем небольшом доме и призвала блогеров прекратить нападки на певицу. Об этом она написала в своих соцсетях.





Поводом стала недавняя ситуация с квартирой Долиной. Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и вернул жильё Полине Лурье, купившей его за 112 млн рублей у исполнительницы хита «Погода в доме».



Сотникова обратилась к Долиной, выражая сочувствие и поддержку.





«Лариса, если что... приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров», — написала актриса.