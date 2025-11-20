Эксперт раскрыл, как добиться максимальной экономии в месяц распродаж

20 ноября 2025, 23:43

Эксперт Ефимочкин: список желаемого и мониторинг цен — основа выгодного шопинга

Фото: iStock/William_Potter

На сегодняшний день россияне всё чаще отказываются от импульсивных покупок, и подходят к шопингу расчётливо. Об этом рассказал эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.





По его словам, люди начали комбинировать скидки магазинов, промокоды, кешбэк и бонусы. Порой выгода может достигать порядка 50%. Он порекомендовал отслеживать стоимость желаемых товаров с помощью специальных приложений за одну-две недели до распродажи. Кроме того, можно использовать шопинг-ассистенты и Telegram-боты, которые в способны проанализировать цены и найти лучшие предложения.





«Ключ к по-настоящему выгодным покупкам в цифровую эпоху лежит в системном подходе. Четкий список желаемого, технологический мониторинг цен, стратегический выбор платежного инструмента и внимание к деталям доставки — вот основа рационального и эффективного шопинга в сезон распродаж. Наступила эра умных финансовых стратегий», — отметил Ефимочкин в разговоре с «Известиями».

