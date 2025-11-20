Эксперт раскрыл, как добиться максимальной экономии в месяц распродаж
Эксперт Ефимочкин: список желаемого и мониторинг цен — основа выгодного шопинга
На сегодняшний день россияне всё чаще отказываются от импульсивных покупок, и подходят к шопингу расчётливо. Об этом рассказал эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.
По его словам, люди начали комбинировать скидки магазинов, промокоды, кешбэк и бонусы. Порой выгода может достигать порядка 50%. Он порекомендовал отслеживать стоимость желаемых товаров с помощью специальных приложений за одну-две недели до распродажи. Кроме того, можно использовать шопинг-ассистенты и Telegram-боты, которые в способны проанализировать цены и найти лучшие предложения.
«Ключ к по-настоящему выгодным покупкам в цифровую эпоху лежит в системном подходе. Четкий список желаемого, технологический мониторинг цен, стратегический выбор платежного инструмента и внимание к деталям доставки — вот основа рационального и эффективного шопинга в сезон распродаж. Наступила эра умных финансовых стратегий», — отметил Ефимочкин в разговоре с «Известиями».
Тем временем таролог, нумеролог Ирина Листовская рассказала «Москве 24», что Овнам, Тельцам, Девам, Весам и Рыбам стоит быть осторожнее в сезон ноябрьских распродаж.
«Энергия Овнов достаточно неуправляемая, поэтому представители знака рискуют уйти в шопинг с головой. Однако есть опасность не заметить в спешке бракованный товар, при этом скидка на него будет лишь уловкой», — предупредила она.
Таролог добавила, что осторожнее стоит быть и Тельцам, которые рискуют ввязаться в долги ради желаемой вещи.
Листовская уточнила, что Девы могут долго что-то искать, а купить в итоге не то, что нужно, а Весы будут метаться, выбрать что-то одно, а в итоге купят всё. Рыбы же рискуют переплатить за «особенную вещь», которая таковой не является.