Военэксперт назвал единственный способ прекратить удары ВСУ по России
Военэксперт Литовкин: прекратить удары ВСУ можно, освободив все территории
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате и составе. Заявление прозвучало после массовой атаки беспилотников на Россию.
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственный способ прекратить нарушения Украины и их боевые удары — освободить территории.
«Трамп возмущен, потому что не может никак остановить войну, которую обещал закончить за 24 часа. Его практически никто не слушает, в первую очередь —Украина. Мы неоднократно говорили о том, как только Украина выведет свои войска с российских территорий, мы тут же прекратим огонь. Но они не выводят и не собираются выводить. И все перемирия, энергетические, пасхальные, в честь 80-летней победы в Великой Отечественной войне они нарушали. С Украиной договариваться бессмысленно, эта власть бандеровская, эта хунта, она никогда не держала слово», — поделился эксперт.
Он добавил, что сейчас происходит активное освобождение в Сумской и Харьковской областях.
«Потом, я думаю, дойдет очередь до Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Когда мы создадим глубокое пространство для санитарной безопасности, тогда будет немножко легче», — заключил он.