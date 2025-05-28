Военэксперт назвал единственный способ прекратить удары ВСУ по России

28 мая 2025, 18:31

Военэксперт Литовкин: прекратить удары ВСУ можно, освободив все территории

Фото: iStock/Alex Kochev

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате и составе. Заявление прозвучало после массовой атаки беспилотников на Россию.





Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственный способ прекратить нарушения Украины и их боевые удары — освободить территории.





«Трамп возмущен, потому что не может никак остановить войну, которую обещал закончить за 24 часа. Его практически никто не слушает, в первую очередь —Украина. Мы неоднократно говорили о том, как только Украина выведет свои войска с российских территорий, мы тут же прекратим огонь. Но они не выводят и не собираются выводить. И все перемирия, энергетические, пасхальные, в честь 80-летней победы в Великой Отечественной войне они нарушали. С Украиной договариваться бессмысленно, эта власть бандеровская, эта хунта, она никогда не держала слово», — поделился эксперт.

«Потом, я думаю, дойдет очередь до Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Когда мы создадим глубокое пространство для санитарной безопасности, тогда будет немножко легче», — заключил он.