28 мая 2025, 13:10

Депутат Чепа: Зеленский страшится встречи с Путиным один на один

Фото: iStock/ Diy13

Глава киевского режима Владимир Зеленский страшится, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет без посредников один на один, объявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Со слов парламентария, глава киевского режима переживает, что в таком формате примут решения без влияния западных союзников Украины, которые оказывают сильное давление на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Чепа уточнил, что это может вызвать потерю поддержки со стороны Европы и усугубить кризис для Зеленского.





«Зеленский такого давления на Трампа не имеет. А если он откажется от встречи, это давление перестанут оказывать его ближайшие друзья, и катастрофа Зеленского однозначно наступит», — обратил внимание депутат в беседе с NEWS.ru.