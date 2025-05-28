Военный эксперт объяснил смену позиции германии о запрете на удары вглубь России

28 мая 2025, 15:23

Военэксперт Перенджиев: В ФРГ нет единого мнения о поставках Киеву ракет Taurus

Фото: iStock/Ruma Aktar

В ФРГ нет единого мнения насчёт возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.





По словам эксперта, смена риторики Германии о разрешении ударов по России дальнобойными ракетами Taurus говорит о том, что внутри страны происходит борьба за понимание ситуации.





«Потому что есть крыло, назовём его условно «ястребом», и есть крыло умеренных политиков. Самое интересное, что эти две группы могут принадлежать к одной и той же партии, к одной и той же коалиции и даже входить в состав правительства. Поэтому в ФРГ как раз показывают, что в настоящее время есть двойственность в понимании стратегии», — пояснил Перенджиев в беседе с Life.ru.