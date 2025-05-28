Политолог оценил атаку БПЛА ВСУ на вертолет Путина
Политолог Бирюлин: От Зеленского можно ожидать разного рода пакостей
От Владимира Зеленского можно ожидать много разных пакостей. Так считает кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член ОП Саратовской области Иван Бирюлин.
25 мая командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил о том, что вертолёт президента РФ Владимира Путина во время посещения Курской области
оказался в эпицентре отражения массированной атаки БПЛА ВСУ.
«От главаря киевского режима можно ожидать разного рода пакостей и безответственных действий. В том числе и фатальных для всего народа Украины. Скорее всего, задача у ВСУ была запугать или показать свои возможности», — отметил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.
Он также выразил надежду на то, что в руководстве Украины есть люди, которые могут адекватно оценивать последствия выполнения возможных задач по ликвидациипрезидента РФ.
По словам эксперта, Путин после угроз, поступавших с украинской стороны, сообщал о том, что на все случаи имеются инструкции на дальнейшие действия.