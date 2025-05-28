Военэксперт раскрыл, откуда запускаются БПЛА в РФ, кроме Украины

28 мая 2025, 12:12

Военэксперт Литовкин: БПЛА запускаются не только из Украины, но и из РФ

Фото: iStock/Dragon Claws

Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Сила ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 беспилотника. Никто из жителей не пострадал. Все службы сработали оперативно и слаженно, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что БПЛА могут запускаться не только с территории Украины и приграничных областей, но и с территории России.





«Мы неоднократно обнаруживали транспорт, где были системы управления беспилотниками и мастерские по производству беспилотников и системы РЭБ. Я уже давно говорю, что на территории России присутствуют агенты Главного управления разведки или службы безопасности Украины. Это же не только те, кто запускает беспилотники, а те, кто пытается подорвать железную дорогу, поджигает наши военкоматы или какие-то другие объекты. Мы должны их вылавливать», — сказал эксперт.

«Мы наносим удары по военным и военно-промышленным объектам Украины, и эти удары очень мощные, очень результативные, они лишают украинскую армию резервов, возможности получать отремонтированную боевую технику, боеприпасы, смазочные материалы. К тому же, мы уничтожаем бандеровских военнослужащих и их наемников. Это очень не нравится не только киевской хунте, но и зарубежным их покровителям и спонсорам, в том числе и США», — подчеркнул эксперт.

«Мы должны и сами быть на чеку, потому что все небо не закроешь», — предупредил Литовкин.