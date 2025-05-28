Российские средства ПВО перехватили 296 украинских беспилотников за ночь
В прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, предоставленной Минобороны, операция проводилась в период с 21:00 по 27 мая до 07:00 28 мая. Беспилотные летательные аппараты были зафиксированы над Московским регионом, а также Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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