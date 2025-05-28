Три сержанта ВСУ приговорены к срокам до 16 лет за вторжение в Курскую область
В Московском суде вынесен приговор трем военнослужащим вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшимся на территорию Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд признал главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодуху и Дмитрия Санкевича виновными в совершении террористического акта, повлекшего тяжкие последствия.
Солодуха получил 16 лет лишения свободы, а Разгон и Санкевич — по 15 лет каждый. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что военнослужащие пересекли границу России в сентябре 2024 года. Их деятельность была пресечена 1 октября в результате успешной операции российских военнослужащих.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.
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