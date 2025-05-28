Воробьев: ночью Московская область подверглась атаке беспилотников

28 мая 2025, 08:33

Фото: iStock/bbsferrari

Ночью Московская область столкнулась с атакой беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО успешно отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По словам губернатора, на данный момент было сбито 42 БПЛА. Он отметил, что все службы сработали оперативно и слаженно, что позволило минимизировать последствия атаки.





«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно», — написал он.