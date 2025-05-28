Воробьев: ночью Московская область подверглась атаке беспилотников
Ночью Московская область столкнулась с атакой беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО успешно отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, на данный момент было сбито 42 БПЛА. Он отметил, что все службы сработали оперативно и слаженно, что позволило минимизировать последствия атаки.
«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно», — написал он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что вечером 27 мая и до полуночи 28 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооруженных сил.