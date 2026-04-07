В США резко высказались об отношениях с Россией
Экс-подполковник США Дэниел Дэвис заявил, что НАТО целенаправленно искало противника и в итоге выбрало на эту роль Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Он связал политику альянса с событиями Майдана в 2014 году и началом конфликта на Украине в 2022 году. По его словам, Запад отказался от идеи общеевропейской системы безопасности с участием всех стран континента. Такой подход, по оценке эксперта, мог снизить напряженность и не допустить дальнейшей эскалации.
Дэвис также назвал блок «анахронизмом», ищущим повод подтвердить свою значимость. В конце заявления он выразил надежду, что европейские силы не станут искать новых «монстров» и втягивать мир в еще более опасное противостояние.
