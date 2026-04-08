На регпортал подали 1500 заявлений на выплату взамен земли участнику СВО

08 апреля 2026, 14:40

На портал госуслуг Подмосковья с начала года поступило более 1500 заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка участнику СВО. Такие данные привели в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.





Услуга доступна на региональном портале. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Услугу предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ направят в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

«Участники спецоперации могут получить выплату в 500 000 рублей. Для этого им нужно иметь действующую регистрацию в Московской области, документы, подтверждающие присвоение звания Героя России или награждение орденами за заслуги в ходе участия в СВО», – пояснили в ведомстве.