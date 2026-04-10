Политолог Кот: пасхальное перемирие не лежит в военно-тактической плоскости

Объявленное с 11 по 12 апреля 2026 года пасхальное перемирие вызвало неоднозначную реакцию в экспертной среде. Сможет ли этот жест повлиять на ход конфликта, или же он останется лишь декларацией?





Политолог Юрий Кот в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит рассматривать перемирие исключительно в военно-тактической плоскости. По его мнению, происходящее лежит в области метафизики.





«Это очень хороший жест доброй воли, который на самом деле характеризует русский народ, нашего правителя и нашу армию как тех, кто воюет со стороны Воинства Христова», — сказал он.

«Наибольшую угрозу соблюдению тишины представляют именно последние. Конечно, найдутся паршивые мерзавцы среди них, пытающиеся воспользоваться этой ситуацией», — предрек политолог, комментируя опыт предыдущих перемирий, которые, как он напомнил, срывались Киевом.

«Это война между тем, будем мы в будущем или нет, а главное, какими мы будем? Останемся сами собой — русскими людьми, сильными, глупыми, великодушными. Всё равно рано или поздно наступит та самая победная для нас Пасха, когда уже не о перемирии мы будем говорить, а о победе», — заключил собеседник.