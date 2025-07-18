Дарья Мороз выступила с трогательной речью на прощании с отцом
Актриса Дарья Мороз заявила, что режиссер Юрий Мороз был центром их семьи
Дарья Мороз выступила с трогательной речью во время церемонии прощания с ее отцом, режиссером Юрием Морозом, передает StarHit.
Актриса назвала самым главным то, что память об отце «будет жить». Дарья пыталась улыбаться на траурном мероприятии, а ее мачеха — артистка Виктория Исакова — благодарила собравшихся за то, что они «не льют слезы и не устраивают истерики».
«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела», — сказала Мороз.
Напомним, в среду, 16 июля, в Москве простились с Юрием Морозом. Кинодеятель долгое время боролся с раком поджелудочной железы.
*Запрещен в РФ