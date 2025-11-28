28 ноября 2025, 09:05

Евгений Миронов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

29 ноября Евгению Миронову исполняется 59 лет — артист входит в число тех, кто десятилетиями остается на сцене и в кадре, сохраняя статус одного из самых известных людей российского кино. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, отношениях с Орбакайте и редких подробностях о его сыне от суррогатной матери.





Содержание Биография Евгения Миронова: тяжелая болезнь Первые шаги к сцене: учеба, кукольный театр и интерес к музыке Евгений Миронов в театре: главные роли и руководящая работа Работа в МХТ и собственная театральная компания Евгений Миронов в кино: от «Любви» до роли Ленина Личная жизнь Евгения Миронова: одиночество, слухи и сын Петр Конфликт Миронова с Кристиной Орбакайте Евгений Миронов про СВО Евгений Миронов сегодня: что известно о здоровье актера

Биография Евгения Миронова: тяжелая болезнь

«Приехала мама, был консилиум врачей. Она не знала, что они решат... Я помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетаем в Москву, домой. Это было такое счастье!» — делился Миронов.

Первые шаги к сцене: учеба, кукольный театр и интерес к музыке

Евгений Миронов с сестрой Оксаной (фото: РИА Новости / Галина Кмит)



«Он продиктовал свой домашний телефон и исчез. Я тогда не оценил этого жеста. Думал, что все звезды так делают: дают свой номер молодым перспективным ребятам, особенно из Саратова. С годами понял, что это уникальная особенность Табакова», — говорил позже Евгений.

Евгений Миронов в театре: главные роли и руководящая работа

Работа в МХТ и собственная театральная компания

Евгений Миронов (фото: кадр из фильма «Норвег»)

Евгений Миронов в кино: от «Любви» до роли Ленина

Ключевые роли Евгения Миронова

Личная жизнь Евгения Миронова: одиночество, слухи и сын Петр

Евгений Миронов (фото: кадр из фильма «Норвег»)



«Его школа с творческим уклоном, и там в течение года очень много конкурсов. Медали — за победы на этих конкурсах. Я горжусь им и готов поддерживать его во всем — так же, как мои родители поддерживали меня», — говорил Евгений.

Конфликт Миронова с Кристиной Орбакайте

«Говорю: "Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня". Она спрашивает: "Какая?" Говорю: "Посмотри в глаза, я хочу сказать". А эту песню пела Ветлицкая», — вспоминал Миронов в программе «Синяя птица».

Евгений Миронов про СВО

«Творческие люди часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело. А еще я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел все своими глазами», — говорил актер.

Евгений Миронов сегодня: что известно о здоровье актера