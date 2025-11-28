Воспитывает сына от суррогатной матери и поссорился с Кристиной Орбакайте: Евгению Миронову 59 лет. Как живет актер и что он говорил про СВО?
29 ноября Евгению Миронову исполняется 59 лет — артист входит в число тех, кто десятилетиями остается на сцене и в кадре, сохраняя статус одного из самых известных людей российского кино. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, отношениях с Орбакайте и редких подробностях о его сыне от суррогатной матери.
Биография Евгения Миронова: тяжелая болезньБудущий актер родился 29 ноября 1966 года в Саратове, вырос в военном городке Татищево-5 (ныне Светлый). Его родители — Виталий Сергеевич, который работал шофёром, и Тамара Петровна.
В шесть лет мальчик перенёс туберкулёз костей и почти год лечился в Евпатории, оставаясь вдали от семьи. Миронов вспоминал, что тогда врачи всерьёз сомневались, сможет ли он ходить.
«Приехала мама, был консилиум врачей. Она не знала, что они решат... Я помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетаем в Москву, домой. Это было такое счастье!» — делился Миронов.
Первые шаги к сцене: учеба, кукольный театр и интерес к музыкеАктерские задатки проявились у Миронова рано: вместе с младшей сестрой Оксаной он устраивал домашние кукольные спектакли — дети сами делали кукол, репетировали и собирали родственников на показы.
Оксана Миронова позже выбрала балет: училась в Саратовском хореографическом училище, затем в Петербургской академии балета имени Вагановой, 10 лет танцевала в труппе Государственного академического театра классического балета, а сейчас преподает в собственной студии «Шене» при РГСУ.
Сам Евгений рос разносторонним ребенком: занимался в драмкружке, танцевал в ансамбле и окончил музыкальную школу по классу аккордеона. После восьмого класса поступил в Саратовское театральное училище имени Слонова, где учился с 1982 по 1986 год.
После окончания училища Миронов отправился в Москву и познакомился с Олегом Табаковым: молодой актер дождался мэтра перед спектаклем и сказал, что он самородок из Саратова.
«Он продиктовал свой домашний телефон и исчез. Я тогда не оценил этого жеста. Думал, что все звезды так делают: дают свой номер молодым перспективным ребятам, особенно из Саратова. С годами понял, что это уникальная особенность Табакова», — говорил позже Евгений.После испытательного срока его приняли на второй курс Школы-студии МХАТ (мастерская Табакова). В 1990 году он завершил обучение.
Евгений Миронов в театре: главные роли и руководящая работаВ начале 1990-х Миронов стал актером Московского театра-студии под руководством Табакова. Он сыграл в постановках:
- «Страсти по Бумбарашу»;
- «Обыкновенная история»;
- «Матросская тишина»;
- «Звездный час по местному времени»;
- «Анекдоты»;
- «Еще Ван Гог…».
Работа в МХТ и собственная театральная компанияС МХТ имени Чехова Миронов также сотрудничал активно — воплощал Треплева в «Чайке», Джорджа Пигдена в «№ 13» и Порфирия Головлева в «Господах Головлёвых».
В 2006 году артист основал свою театральную компанию и стал художественным руководителем Государственного театра Наций. Одним из первых проектов стал «Figaro. События одного дня», где он исполнил главную роль.
Спектакли Театра Наций
За спектакль «Рассказы Шукшина» он получил «Хрустальную Турандот» и «Золотую маску». По его инициативе с 2010 года проходит Фестиваль театров малых городов России.
Среди резонансных постановок последних лет — «Калигула» (2011), «Сказки Пушкина» (2015), «Стиляги», «Снегурочка», «Тартюф», «Горбачев» (2020). В последнем проекте Миронов сыграл Михаила Горбачева, а его партнершей стала Чулпан Хаматова.
Сейчас он продолжает руководить Театром наций и играет в спектакле-концерте «Гамлет» и постановке «Дядя Ваня», с которой труппа гастролировала в Париже.
Евгений Миронов в кино: от «Любви» до роли ЛенинаКинодебют Миронова произошел в 1988 году — он получил роль флейтиста в фильме «Жена керосинщика». Популярность принесла работа у Валерия Тодоровского в картине «Любовь» (1991). За фильм «Лимита» (1992) Миронов получил премию «Ника».
Ключевые роли Евгения МироноваСреди значимых работ 1990-х и 2000-х:
- «Анкор, еще анкор!»;
- «Утомленные солнцем»;
- «Ревизор»;
- «Идиот»;
- «В августе 44-го»;
- «Космос как предчувствие»;
- «Побег»;
- «Охота на пиранью»;
- «Норвег».
В 2022 году в фильме «Сердце Пармы» исполнил роль крестителя Пармы. Всего его фильмография насчитывает более 100 работ. Актер озвучивал мультфильмы «Щелкунчик», «Белка и Стрелка» и их продолжения.
Личная жизнь Евгения Миронова: одиночество, слухи и сын ПетрВ разные годы СМИ приписывали Миронову отношения с Анастасией Заворотнюк, Аленой Бабенко, Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и даже балериной Ульяной Лопаткиной. Однако артист никогда не подтверждал эти домыслы.
Известно, что Миронов не женат и один воспитывает сына Петра. Актер рассказывал, что Петр занимается брейк-дансом, увлекается фотографией и успешно закончил школу с творческим уклоном.
«Его школа с творческим уклоном, и там в течение года очень много конкурсов. Медали — за победы на этих конкурсах. Я горжусь им и готов поддерживать его во всем — так же, как мои родители поддерживали меня», — говорил Евгений.О ребенке долгое время ничего не было известно: публично Миронов показал сына только в 2020 году. Мать Петра — суррогатная. В быту артисту помогает няня. По информации StarHit, идею стать отцом таким образом ему предложила Алла Пугачева.
Конфликт Миронова с Кристиной ОрбакайтеМиронов рассказывал историю своего неловкого знакомства с Кристиной Орбакайте. Он перепутал певицу с Натальей Ветлицкой и похвалил не её песню. После инцидента Орбакайте, по словам актера, неделю с ним не разговаривала.
«Говорю: "Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня". Она спрашивает: "Какая?" Говорю: "Посмотри в глаза, я хочу сказать". А эту песню пела Ветлицкая», — вспоминал Миронов в программе «Синяя птица».
Евгений Миронов про СВОС начала конфликта на Украине Миронов подписал коллективное обращение с призывом к переговорам. Однако позже изменил взгляд после поездки в Мариуполь. Он говорил, что личное присутствие «снимает многие вопросы», и отмечал, что творческие люди часто реагируют импульсивно.
«Творческие люди часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело. А еще я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел все своими глазами», — говорил актер.В конце 2023 года актер вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. В апреле 2025 года Евгений Миронов попал под санкции Украины.
Евгений Миронов сегодня: что известно о здоровье актераВесной 2025 года телеграм-каналы сообщили, что Миронова доставили в больницу с жалобами на онемение рук и проблемы с сердцем, а врачи назначили ему обследование и антидепрессанты. Позже эти сведения опроверг его помощник.
На декабрь назначена премьера программы «Рассказы Горького» в ММДМ — совместный проект Миронова и Московского камерного хора имени Минина под руководством Тимофея Гольберга. Артист читает произведения Горького, хор исполняет музыкальную партитуру.